window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

¿Apostarías en mí?: los detalles de los duelos en vivo que tendrá el reality show

¿Apostarías por mí? se estrenará este 18 de enero por la cadena Univision. La competencia reunirá a un grupo de famosos con sus parejas

¿Apostarías por mí? se estrenará este 18 de enero por la cadena Univision.

¿Apostarías por mí? se estrenará este 18 de enero por la cadena Univision.  Crédito: Mezcalent

Avatar de Julio Blanca

Por  Julio Blanca

Adamari López, del programa Desiguales, visitó el set de ¿Apostarías por mí?, el reality show de TelevisaUnivision que graban desde Brasil y será transmitido desde este 18 de enero. 

La presentadora boricua entrevistó a Jaime Acero, director de Contenido, quien le contó varios detalles de lo que el público podrá ver desde el domingo. 

“Este es el set principal donde vamos a analizar absolutamente todo lo que ocurra”, comentó desde uno de los lugares claves en la competencia. 

Dentro de la villa, las parejas de famosos deberán enfrentar retos: “Los vamos a someter a todos los concursantes a un entrenamiento casi militar. Todos los días van a tener que levantarse y jugar, a apostar. En esas apuestas vamos a medir el nivel de confianza que se tienen el uno con el otro”. 

Acero afirmó que habrá mucho dinero en juego, un factor que hará más interesante el día a día dentro del reality show. 

“Ellos van a jugar apostando entre ellos y contra ellos. Los lunes empiezan con ese dinero y van a tener que jugar con ese dinero. Si van acertando esas apuestas, se van quedando con el dinero, si van fallando, se van descontando. Es muy importante ese ranking porque va a establecer cuáles son las parejas que están en peligro y esas parejas son las que se van a enfrentar en duelos en vivo”, destacó. 

Karina Banda se preocupó por las discusiones que puedan ocurrir en el reality show y el director de Contenido le dijo que será muy interesante porque quizás los participantes se subestiman y al final dan resultados inesperados. 

¿Apostarías por mí? será conducido por Alan Tacher y Alejandra Espinoza, quienes contarán cada una de las incidencias que ocurran en la competencia. En el programa habrá un panel integrado por Lupillo Rivera, Cecilia Galliano y Jorge Lozano, quienes estarán encargados de analizar cada uno de los momentos que se vivan en el juego.

Sigue leyendo:
· Zerboni confirmado para participar en el reality show ¿Apostarías por mí?
· Muestran cómo es la villa del reality show ¿Apostarías por mí?
· Lupillo Rivera es uno de los analistas de ¿Apostarías por mí?

En esta nota

¿Apostarías por mí?
Trending
Contenido Patrocinado
Trending