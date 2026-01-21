Carín León es diagnosticado con dengue y pospone conciertos

El cantante Carín León aplazó los conciertos que tenía agendados en el Palenque de la Feria de León tras confirmarse que padece dengue.

Mediante un comunicado oficial, el equipo del artista dio a conocer que las actuaciones previstas para los días 22 y 23 de enero no se realizarán en las fechas establecidas inicialmente, debido a que el cantante originario de Sonora se encuentra en proceso de recuperación y siguiendo estrictamente las recomendaciones médicas.

De acuerdo con la información difundida, las presentaciones fueron reagendadas para los días 5 y 6 de febrero, respectivamente. Asimismo, se indicó que los boletos comprados previamente conservarán su validez para las nuevas fechas, por lo que los asistentes no deberán efectuar ningún trámite adicional.

“Agradecemos la comprensión del público; esta decisión se tomó priorizando la salud y recuperación del artista, así como la calidad del show“, señala el comunicado.

Este anuncio se da en un momento determinante en la carrera del cantante, quien recientemente destacó al convertirse en el artista masculino mexicano con mayor número de nominaciones en la próxima edición de Premio Lo Nuestro.

Bad Bunny, Carín León, Myke Towers y Rauw Alejandro encabezan la lista como los artistas con mayor número de menciones, al obtener 10 nominaciones cada uno. Les siguen de cerca Beéle, Fuerza Regida y Karol G, quienes suman ocho nominaciones respectivamente.

Carín León aparece postulado en categorías de alto perfil como Artista del Año; Canción del Año por “El Amor de Mi Herida”; Álbum del Año por Palabra de To’s (Seca); Colaboración Crossover del Año por “Lost in Translation”, junto a Kacey Musgraves; y La Mezcla Perfecta del Año por su colaboración con Alejandro Sanz en “El Vino de tu Boca”.

Además, compite en apartados del regional mexicano como Mejor Artista Masculino del Año, Canción del Año y Álbum del Año de Música Mexicana, así como en Colaboración del Año por “Si Tú Me Vieras”, tema realizado con Maluma. Su participación también se extiende a la categoría Canción del Año Pop/Rock gracias a la nueva versión de “Vivir Sin Aire” de Maná, en la que colabora con la banda tapatía.

