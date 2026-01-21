Cody Bellinger se queda en los Yankees con contrato por 5 años

Los Yankees aseguraron quedarse con Cody Bellinger con un contrato de 5 años y $162.5 millones de dólares.

Bellinger tendrá opciones de salidas de contrato después del segundo y tercer año, además de una cláusula de no cambio, de acuerdo a Jeff Passan de ESPN.

Cody Bellinger's deal with the Yankees is for five years and $162.5 million, sources tell ESPN. There are opt-outs after the second and third season, a $20M signing bonus and a full no-trade clause. — Jeff Passan (@JeffPassan) January 21, 2026

Cody Bellinger bateó .272 con 160 hits, 29 jonrones, 98 carreras impulsadas y 89 carreras anotadas en 152 juegos en 2025.

Una de las características que beneficia Bellinger a los Yankees es la capacidad de jugar en la primera base y en los jardines. El slugger también sabe aprovechar las dimensiones del Yankee Stadium para aumentar su número de jonrones y extrabases.

Yankees mantienen mismo núcleo ofensivo de 2025

Los Yankees de Nueva York mantendrán el mismo lineup que tuvieron en la temporada pasada, que estuvo entre los más jonroneros de todas las Grandes Ligas.

Así sería el lineup de los Yankees para la temporada 2026:

Trent Grisham – CF Aaron Judge – RF Cody Bellinger – LF Ben Rice – 1B Giancarlo Stanton – DH Jazz Chisholm – 2B Ryan McMahon – 3B José Caballero – SS Austin Wells – C

Entre las principales diferencias entre este lineup y la alineación de 2025 está Caballero en el campocorto ante la baja por lesión de Anthony Volpe, quien se perderá los primeros meses de la temporada.

Ryan McMahon será el tercera base de todos los días, jugador que llegó vía cambio de los Rockies de Colorado.

Por su parte, el pitcheo tiene una cara diferente a la espera del regreso de Gerrit Cole, Carlos Rodón y Clarke Schmidt.

Los Yankees se quedaron en la Serie Divisional en la que cayeron con Toronto luego de tener récord de 94 victorias y 68 derrotas en la temporada regular.

Sigue leyendo:

· Luis Robert llega para mejorar a Mets a cambio de Luisangel Acuña

· Carlos Beltrán, exjugador de New York Mets, electo al Salón de la Fama de Cooperstown

· ¿Cuánto ganarán Andruw Jones y Carlos Beltrán tras ser electos al Salón de la Fama de Cooperstown?