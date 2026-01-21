Luis Robert llega para mejorar a Mets a cambio de Luisangel Acuña

Los Mets de Nueva York siguen trabajando en mejorar su lineup y pactaron un cambio con los Chicago White Sox para reforzar su jardín central con Luis Robert Jr.

A cambio del infielder Luisangel Acuña y el lanzador de ligas menores Truman Pauley, en una apuesta clara por volver a competir en la temporada MLB 2026.

Mets adquieren a Luis Robert Jr. para reforzar el jardín central

La llegada de Luis Robert Jr. cubre una necesidad prioritaria para los Mets, que buscaban ayuda en los jardines desde la salida de Brandon Nimmo, traspasado a los Texas Rangers en el canje que llevó a Marcus Semien a Queens.

Nueva York también estuvo en la puja por Kyle Tucker, pero el estelar outfielder terminó firmando con Los Angeles Dodgers.

¿Qué aporta Luis Robert a los Mets?

Aunque viene de una temporada irregular, Luis Robert sigue siendo uno de los jugadores más talentosos del mercado. En 2025 bateó .223, con 14 jonrones, 53 carreras impulsadas y un récord personal de 33 bases robadas en 110 juegos.

Pese a ello, los White Sox ejercieron su opción de 20 millones de dólares para 2026, y su contrato incluye otra opción del club por 2027 con una cláusula de rescisión de 2 millones.

Luisangel Acuña, la pieza joven que reciben los White Sox

Del lado de Chicago, el canje tiene un enfoque claro hacia el futuro. Luisangel Acuña, de 23 años, bateó .234 con 16 bases robadas en 95 juegos con los Mets la temporada pasada.

Capaz de jugar segunda base, tercera y shortstop, Acuña llegó originalmente a Nueva York en 2023 como parte del cambio que envió a Max Scherzer a los Rangers.

Acuña se une a un núcleo joven que incluye a Colson Montgomery, Kyle Teel y Chase Meidroth, en un equipo que terminó último en la División Central de la Liga Americana con marca de 60-102.

El acuerdo también incluyó al lanzador Truman Pauley, de 22 años, seleccionado en la 12ª ronda del Draft 2025 procedente de Harvard. Pauley registró efectividad de 2.08 en tres aperturas en Clase A, y es visto por Chicago como un proyecto interesante a mediano plazo.

