¿Cuánto ganarán Andruw Jones y Carlos Beltrán tras ser electos al Salón de la Fama de Cooperstown?

Carlos Beltrán y Andruw Jones fueron elegidos para el Salón de la Fama por la Asociación de Cronistas de Béisbol de Estados Unidos por lo que serán inmortalizados en Cooperstown.

Beltrán estaba en su cuarto año de elegibilidad, recibió el 84.2% de los votos, mientras que Andruw Jones obtuvo el 78.4% en su noveno año de elegibilidad.

Los dos jardineros centrales se unen a Jeff Kent, seleccionado por el Comité de Era, para completar la clase de 2026 del Salón de la Fama.

Estos es uno de los sueños de cualquier pelotero profesional al retirarse no es otro que formar parte del Salón de la Fama, un honor que representa la máxima consagración dentro de este deporte. Sin embargo, a pesar del prestigio que implica alcanzar esa meta, quienes logran entrar al templo de los inmortales no reciben compensaciones económicas.

Según la institución que rige estas exaltaciones, ser incluido en el Salón Nacional de la Fama del Béisbol es un privilegio reservado para quienes han dejado una huella imborrable en el juego. Pero más allá del reconocimiento, no existe una retribución monetaria.

“Ganar la elección para el Salón Nacional de la Fama del Béisbol es uno de los mayores honores en todos los deportes, y está reservado para aquellos pocos que verdaderamente honraron el juego con sus logros notables”, rezan los estatutos del Salón de la Fama.

Otros beneficios de la elección al Salón de la Fama

Es un tema de prestigio, no de remuneración económica. Porque para que quede claro, en Cooperstown no sólo no entregan un cheque por la exaltación. Es que tampoco recibirán un salario o algún otro tipo de pago.

Hay algo más que el dinero en juego cuando se refiere a una elección. Después de exaltados, los ex peloteros reciben acuerdos de patrocinios, invitaciones a eventos pagos y cobros por autógrafos, que son algunas de las formas en que pueden recibir dinero a cambio.

Además, en el caso de los peloteros latinos, como Carlos Beltrán y Andruw Jones en sus países son bien reconocidos y forman parte de la historia de sus naciones.

Aunque no exista una remuneración oficial, los miembros del Salón de la Fama suelen participar en actividades organizadas por la propia institución o por terceros, por las cuales sí pueden recibir pagos, siempre dentro de un marco regulado.

Incluso hay quienes aprovechan el momento para escribir libros con sus memorias. Todas estas actividades entran en el marco de lo legal y lo permitido y no genera ningún problema con los representantes del Salón de la Fama.

