DHS sube a $2,600 el pago por autodeportación al cumplirse un año de Trump

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) anunció este miércoles el aumento de un subsidio a $2,600 dólares para los inmigrantes indocumentados que decidan autodeportarse de forma voluntaria por la aplicación CBP Home, como parte de una iniciativa lanzada para “celebrar un año” del segundo mandato del presidente Donald Trump.

La agencia señaló en una comunicado que la medida se da tras lo que el gobierno describió como el “éxito” de la campaña “Hogar para las Fiestas”, impulsada durante los primeros meses de la nueva administración Trump, y en medio de la continuidad de su política de deportaciones masivas.

“Desde enero de 2025, 2.2 millones de inmigrantes indocumentados se han autodeportado voluntariamente y decenas de miles han utilizado el programa CBP Home”, afirmó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. “Para celebrar un año de esta administración, el contribuyente estadounidense está aumentando generosamente el incentivo (…) ofreciendo una bonificación de salida de $2,600”, agregó.

Noem advirtió que quienes no acepten la oferta enfrentarán consecuencias. “Los inmigrantes indocumentados deben aprovechar este regalo y autodeportarse porque, si no lo hacen, los encontraremos, los arrestaremos y nunca podrán regresar”, declaró.

Según el DHS, el incentivo económico se suma a otros beneficios del programa, como la exención de multas o sanciones civiles por no haber salido previamente del país, siempre que el proceso se realice a través de la aplicación CBP Home.

Ahorro para los contribuyentes

El departamento también argumentó que la medida representa un ahorro para los contribuyentes. De acuerdo con sus cifras, una deportación forzada tiene un costo promedio de $18,245 dólares, mientras que una autodeportación bajo el nuevo esquema costaría $5,100 dólares, lo que implicaría un ahorro superior a $13,000 dólares por persona.

Actualmente, casi 100,000 personas utilizan la aplicación CBP Home, según el comunicado oficial.

El DHS describió el proceso de autodeportación como “rápido, gratuito y sencillo”, señalando que basta con descargar la aplicación, completar la información requerida y permitir que el gobierno federal coordine el traslado al país de origen, incluyendo el pago del viaje.

“La autodeportación a través de la aplicación CBP Home es el mejor propósito de Año Nuevo que un inmigrante indocumentado puede cumplir”, señaló el departamento.

La agencia también recordó que durante el primer año del nuevo mandato de Trump se han registrado más de 675,000 deportaciones, y sostuvo que quienes permanezcan en el país sin estatus legal “deben comprender que es solo cuestión de tiempo antes de que sean localizados, arrestados y deportados”.

