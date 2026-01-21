Profesor de gimnasia de secundaria de El Bronx acusado de abusar de una estudiante de 14 años

Un maestro de secundaria que laboraba como entrenador de baloncesto juvenil en El Bronx fue arrestado recientemente luego de supuestamente haber abusado sexualmente de una estudiante de 14 años en diciembre de 2024, manifestaron la policía y las fuentes.

Identificado como Jayvone Johnson, de 34 años, fue detenido el 21 diciembre, apenas dos días antes del primer aniversario de la violación contra la menor de edad, anunció el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Johnson laboró como “especialista en educación física” y entrenador de baloncesto de secundaria en la Icahn Charter School 2 en el vecindario de Van Nest, de acuerdo con su perfil de LinkedIn.

La escuela en cuestión rechazó hacer comentarios al respecto, pero dijeron que Johnson “ya no trabaja para la escuela”.

El acusado ocupó los dos puestos en la escuela autónoma mientras se desempeñaba como director del programa extraescolarr New York Junior Tennis & Learning, que supervisó hasta marzo de 2024, informó New York Post.

El supuesto violador se jactó de cómo enseñar a estudiantes de secundaria le había enseñado “sobre la paciencia y cómo involucrar a las mentes de los jóvenes”, a quienes aspiraba ayudar a “ser reclutados en universidades de todo tipo para perseguir sus sueños”.

“Creo que esto no será solo un trabajo para mí, sino una pasión. Quiero reclutar jóvenes para que vayan a lugares donde creo que pueden encajar y vivir una experiencia maravillosa”, escribió Johnson en su LinkedIn.

Johnson ha trabajado en programas orientados a los jóvenes desde que se graduó de Cazenovia College en 2013, dice su perfil.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) expresó que hizo pública la detención de Johnson para ofrecer una ventana a la posibilidad de que más víctimas, si las hubiese, se presenten.

El hombre fue acusado de violación, un delito que en Nueva York implica a un menor y se castiga con 25 años y cadena perpetua.

NYPD solicita a cualquier otra víctima que se presente llamando a la Línea Directa de Delitos Sexuales del NYPD al 1-212-267-RAPE (7273), a la Línea Directa de Crime Stoppers al 1-800-577-TIPS (8477) o, para español, al 1-888-57-PISTA (74782). El público también puede enviar sus denuncias visitando el sitio web de Crime Stoppers en https://crimestoppers.nypdonline.org/ o en @NYPDTips.

