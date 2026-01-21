Qué pasa realmente si te atrasas un pago de tu tarjeta en 2026

Atrasarse en el pago de una tarjeta de crédito puede parecer un descuido menor, pero en 2026 las consecuencias siguen siendo claras y, si se prolonga el retraso, pueden salir caras. Esto es lo que ocurre paso a paso cuando no pagas a tiempo.

1) Te cobran un cargo por pago tardío

La fecha límite de pago es obligatoria. En cuanto el pago se considera atrasado, el banco puede aplicar una comisión, que en la mayoría de los grandes emisores ronda entre $30 y $40.

Si tienes buen historial, podrían condonarte el cargo una sola vez como cortesía. Es un favor, no una garantía recurrente.

2) Tu tasa de interés puede dispararse

Si el atraso llega a 60 días, muchos emisores activan una tasa de penalización que suele ubicarse alrededor del 29% o más. A partir de ahí, cargar saldo se vuelve mucho más costoso.

3) El puntaje suele estar a salvo hasta los 30 días

Buena noticia: normalmente el atraso no se reporta a los burós hasta que alcanza 30 días. Si te pones al corriente antes de ese punto, tu puntaje suele no verse afectado.



Pero si se reporta como ‘30 días tarde’, el impacto puede ser fuerte: la marca puede quedarse hasta siete años y la caída del score puede ser de 50 a 100 puntos, según tu perfil.

4) Los intereses empiezan a acumularse

Si sueles pagar el total cada mes, un atraso puede romper tu período de gracia. Eso implica que las compras nuevas comienzan a generar intereses de inmediato, incluso si después pagas todo.

Es un detalle que encarece el mes sin que lo notes.

5) El autopago también puede fallar

El autopago ayuda, pero no es infalible. Si está ligado a una cuenta sin fondos suficientes, el cargo puede rebotar.

Para el banco, un autopago fallido cuenta como pago omitido. Conviene verificar saldo y que los cargos queden efectivamente aplicados.

Qué hacer si ya te atrasaste

-Paga de inmediato (aunque sea parcial).

-Llama al banco y solicita la condonación del cargo si es tu primer atraso.

-Activa autopago al menos por el mínimo.

-Agrega recordatorios (alertas del banco, calendario o teléfono).

Un atraso no es el fin del mundo, pero dejarlo avanzar sí trae consecuencias duraderas. Actuar rápido suele evitar daños mayores.

