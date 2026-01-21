Este martes 20 de enero, la actriz Rachel McAdams recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y durante la ceremonia fue homenajeada por colegas y familia.

McAdams es conocida por protagonizar varias películas que forman parte de la cultura pop, como por ejemplo ‘The Notebook’ (2004) y ‘Mean Girls’ (2004). También ha sido parte de millonarias franquicias, como el Universo Cinematográfico de Marvel con ‘Doctor Strange’ (2016), y en varias películas nominadas al Oscar como ‘Spotlight’ (2015).

Al revelar su estrella, McAdams dedicó parte de su discurso algunos de los actores y actrices que la acompañaron en proyecto y que han fallecido. Agradeció “a los legendarios actores en activo de quienes tuve el gran don de aprender. A los que ya no están con nosotros. Por nombrar algunos, a la pionera Gena Rowlands, al prolífico Sam Shepard y a mi querida Diane Keaton, quien me acogió bajo su protección como si fuera su propia hija”.

Dio especial atención a Diane Keaton, quien murió el año pasado y con quien compartió en el set de ‘The Family Stone’ (2005). “Me enseñó que, sin importar cuánto tiempo lleves haciendo esto, tienes que dejarlo todo. En cada actuación, debes mostrar todo el amor posible, y así solo te sentirás como un idiota la mitad de la vida”, dijo.

La actriz estuvo acompañada de sus padres. Crédito: Jordan Strauss | AP

También dedicó parte de su discurso a sus padres, quienes estaban presentes en el evento. Además de ellos, McAdams estuvo acompañada de su esposo Jamie Linden, de algunos colegas como Dylan O’Brien, Domhnall Gleeson y del director Sam Raimi.

La entrega de la estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood a McAdams se da pocos días antes de que estrene la película ‘Send Help’, la cual protagoniza junto con Dylan O’Brien.

‘Send Help’ está dirigida por Raimi y se describe como una “comedia negra”. Narra la historia de una empleada y su jefe, quienes sobreviven a un accidente aéreo, pero quedan perdidos en una isla desierta. Estará disponible en cines a partir del 30 de enero.

