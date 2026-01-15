‘People We Meet On Vacation’ alcanzó 17.2 millones en su semana de estreno

El pasado 9 de enero, Netflix estrenó la comedia romántica ‘People We Meet On Vacation’, la cual se basa en la novela homónima de Emily Henry, publicada en 2021. Esta película se ha convertido en una sensación en redes sociales y durante su primera semana alcanzó las 17.2 reproducciones, situándose en el puesto número uno de películas más vistas en la plataforma.

La película protagonizada por Emily Bader y Tom Blyth está delante de ‘Evil Influencer: The Jodi Hildebrandt Story’, la cual alcanzó los 9.1 millones de visualizaciones. Según ‘Deadline’, la temporada de premios también sigue impulsando al éxito de Netflix ‘Kpop Demon Hunters’, por lo que se mantiene en el top de la plataforma.

Aunque ‘People We Meet On Vacation’ se ha convertido en un éxito de redes sociales, también ha recibido un par de críticas por partes de las fanáticas que leyeron la novela original de Emily Henry. La adaptación al cine de la historia estuvo a cargo del director Brett Haley y de los guionistas Yulin Kuang, Amos Vernon y Nunzio Randazzo.

Como es normal en este tipo de adaptaciones, se tuvieron que hacer algunos cambios y de eso es que se quejan algunas de las fanáticas. Cambiaron la cantidad de viajes que hace la pareja protagonista y también la profesión del personaje principal.

Su autora dijo en una entrevista para ‘People’: “Al principio, pensaba: ‘No entiendo su trabajo original’. Pensaba: ‘Parece un cambio lateral, pero entiendo la lógica, da igual’. Pero hay más desarrollo en cuanto a la dirección que toma el personaje”.

Henry da a entender en la entrevista con la revista que está muy conforme con el resultado de la adaptación, incluso destaca el trabajo actoral que hicieron los protagonistas: “Cuando Emily Bader llora, solo quieres llorar. Yo solo quiero llorar. Hay algo en sus ojos que me llega al corazón. Pensé: ‘Por favor, vuelve y haz otra comedia romántica algún día’. Es tan, tan, tan buena en eso”.

‘People We Meet On Vacation’ narra la historia de Poppy (Emily Bader) y Alex (Tom Blyth), unos amigos que tenían la tradición anual de viajar juntos por todo el mundo, pero se separan luego de un mal viaje, Años después se vuelven a reencontrar para un nuevo viaje.

