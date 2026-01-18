‘Zootopia 2’ entra en la lista de las 10 películas más taquilleras de la historia

Durante la semana de Thanksgiving estrenó la película animada ‘Zootopia 2’, y tras ocho semanas en cartelera, sigue registrando altos números e incluso ha logrado entrar a la lista de las 10 películas más taquilleras de la historia.

Hace un par de semanas, se informó que la película se había convertido en la más taquillera de Walt Disney Animation, pero al seguir en cartelera, sus números han crecido mucho más.

Por ahora, la secuela animada ocupa el puesto 10 de lista luego de superar en números a ‘Jurassic World’ (2015). Por los momentos, ‘Zootopia 2’ ha reunido un total mundial de $1.67 mil millones de dólares. Esta cifra seguro aumentará y podrá alcanzar el puesto 9 que actualmente tiene ‘Inside Out 2’ de Disney Pixar.

Si ‘Zootopia 2’ alcanza logra superar a ‘Inside Out 2’ se convertirá también en la película animada de Hollywood más taquillera a nivel mundial.

Mientras tanto, la secuela también se ha convertido en un hito para China. Se ha convertido en la película de Hollywood más taquillera de todos los tiempos en el país con más de $617 millones de dólares recaudados. Antes el récord lo tenía ‘Avengers: Endgame’.

El éxito de la secuela ha hecho que Walt Disney Animation confirme que habrá una tercera parte de la historia y que ya se está trabajando en ello. Los directores Jared Bush y Byron Howard han explicado que están en las fases iniciales de su ciclo de producción, el cual suele durar cinco años. Esto quiere decir que ‘Zootopia 3’ podría estrenar en 2030.

Mientras tanto la segunda parte de la historia seguirá en cartelera y sumando dólares a la cuenta final.

La lista de las 10 películas más taquillera de la historia está conformada por los momentos por: ‘Avatar’ (2009), ‘Avengers: Endgame’ (2019), ‘Avatar: The Way of Water’ (2022), ‘Titanic’ (1997), ‘Ne Zha 2’ (2025), ‘Star Wars: The Force Awakens.’ (2015), ‘Avengers: Infinity War’ (2018), ‘Spider-Man: No Way Home’ (2021), ‘Inside Out 2’ (2024) y ‘Zootopia 2’ (2025).

Sigue leyendo:

• Ariana Grande y Jonathan Bailey protagonizarán el musical ‘Sunday In The Park With George’

• ‘People We Meet On Vacation’ alcanzó 17.2 millones en su semana de estreno

• Desde la Odisea de Nolan hasta la secuela de ‘The Devil Wears Prada’: las películas más esperadas del 2026