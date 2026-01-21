Thalía será presentadora de Premio Lo Nuestro 2026

La cantante mexicana Thalía, en compañía de la modelo paraguaya Nadia Ferreira y la presentadora dominicana Clarissa Molina, será la encargada de presentar Premio Lo Nuestro 2026 que ocurrirá este año en el Kaseya Center de Miami.

Además de participar como anfitriona por cuarta vez, esta superestrella y leyenda de la canción mexicana también optará por el galardón en dos categorías: Mejor Colaboración Femenina y Colaboración del Año en la Música Mexicana.

Este espectáculo televisivo es uno de los eventos culturales más importantes de cada año para exponer y premiar lo mejor del talento hispano, y su desempeño durante los últimos doce meses. Una oportunidad para que los artistas y la audiencia celebren sus raíces.

Este año hay 44 categorías y una extensa lista de nominados que incluyen a figuras como Rauw Alejandro, Karol G, el puertorriqueño Bad Bunny, o el exponente del regional mexicano, Carín León, quienes tienen entre ocho y diez nominaciones cada uno. La audiencia jugará un rol clave durante esta gala, y una vez más, podrá elegir con su voto a los ganadores en la web PremioloNuestro.com hasta el lunes 26 de enero.

Los canales Univision, UNIMÁS, Galavisión, y la plataforma de streaming ViX, transmitirán Premio Lo Nuestro 2026 la noche del jueves 19 de febrero, a las 7:00 pm. hora del este de los Estados Unidos.