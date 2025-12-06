El ‘Santa crush’ de Thalía dice cómo fue trabajar con la cantante mexicana

Giancarlo Pasqualotto, actor venezolano, habló de cómo fue su experiencia de trabajar con Thalía en el videoclip del tema “Santa (Tengo Un Crush Contigo)”, que ya acumula más de 70.000 reproducciones en YouTube.

En el programa Despierta América, el artista contó detalles de su papel como modelo en este material audiovisual. “Fue una experiencia súper random. Yo estaba scrolleando mi Instagram y veo un mensaje de una persona que se llama Thalía y me quedo sorprendido”, explicó.

Luego de esto, comentó que al principio pensó que a la artista le habían hackeado su cuenta. “Esto no es conmigo (pensó). En realidad lo dejé pesar”.

Pero después le llegó un segundo mensaje en el que le preguntaban si estaba en Miami, pues le había gustado su perfil. Al ver la insistencia, notó que la propuesta sí era en serio y por ende se emocionó. “Me quedé lo que se llama… bueno”, sostuvo.

Habla el Santa crush de Thalía

En la entrevista, recordó cómo su familia ha estado vinculada a las artes. “Desde muy pequeño yo tengo una familia llena de Bellas Artes, mi mamá fue finalista del Miss Venezuela desde hace muchísimo tiempo, y luego de ahí tengo la dicha de tener una hermana que se llama Mónica Pasqualotto”, dijo.

Al escuchar esto, Karla Martínez bromeó con que la presentadora de TV es la cuñada de América, ya que muchas mujeres están enamoradas de él. “De alguna manera Thalía fue quien te salió a la luz internacional, pues nuestra Mónica no nos había dicho de este hermano que tenía guardado”, agregó la conductora mexicana. Muchos usuarios han reaccionado a este trabajo del venezolano con mensajes como: “Qué emoción haber recibido esa invitación de Thali, qué bonito Giancarlo y siiii, tu hermana es la cuñada del mundo entero 😂, qué viva el talento latino”, “Hermoso, Dios lo bendiga”, “Que cool saber que hay un venezolano en un vídeo musical de la bellísima y super conocida Thalía”.

