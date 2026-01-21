Trump en el Foro de Davos sobre adquirir Groenlandia: “No recurriré a la fuerza”

El presidente Donald Trump se encuentra participando en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, en el que descartó que se vaya a usar la fuerza para obtener a Groenlandia, en medio de las críticas por su postura ante ese territorio.

“Probablemente, no lograremos nada a menos que decida usar una fuerza excesiva donde seríamos, francamente, imparables. Pero no lo haré”, declaró Trump en el foro. “No tengo que usar la fuerza. No quiero usar la fuerza. No usaré la fuerza”.

Trump mantiene postura de querer adquirir Groenlandia

Pese al descarte de unaacción militar, el republicano manifestó su intención de iniciar procesos formales para la compra de Groenlandia, y aseguró que Estados Unidos que es el único país con los recursos necesarios para garantizar la seguridad del territorio frente a posibles amenazas externas, que a su juicio han sido Rusia y China.

“Tengo un enorme respeto tanto por el pueblo de Groenlandia como por el pueblo de Dinamarca, un enorme respeto. Pero todo aliado de la OTAN tiene la obligación de defender su propio territorio, y lo cierto es que ninguna nación ni grupo de naciones, salvo Estados Unidos, está en condiciones de proteger Groenlandia. Somos una gran potencia”, declaró Trump durante su intervención.

Trump afirma que anexión de Groenlandia beneficiará a Europa

Asimismo, el mandatario expuso sus argumentos sobre por qué cree que la anexión de Groenlandia beneficia tanto a Estados Unidos como a Europa.

“Solo Estados Unidos puede proteger esta vasta extensión de tierra, esta enorme masa de hielo, desarrollarla, mejorarla y hacer que sea beneficiosa y segura para Europa, y también para nosotros”, apuntó.

Trump también argumentó que el control estadounidense de Groenlandia fortalecería la alianza de la OTAN.

“Esto no sería una amenaza para la OTAN. Esto mejoraría enormemente la seguridad de toda la alianza, la alianza de la OTAN”, afirmó Trump, quien añadió que, en su opinión, Estados Unidos ha sido “tratado de forma muy injusta por la OTAN”.

