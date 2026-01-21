Alertan que Nueva York podría recibir más de 6 pulgadas de nieve este fin de semana

El próximo fin de semana será uno de los más gélidos en la ciudad de Nueva York.

Los meteorólogos hacen un llamado a los residentes a prepararse para otra ronda de nieve a medida que el periodo de frío intenso del invierno continúa.

Asimismo, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) informó que un sistema de baja presión que atraviesa la región podría traer al menos 6 pulgadas de nieve entre el domingo y el lunes.

La agencia de Gestión de Emergencias de la ciudad también instó a los neoyorquinos a prepararse para el frío extremo y condiciones potencialmente peligrosas.

We are monitoring a growing potential for a plowable snowfall event Sunday into Monday. There is a moderate potential we could exceed 6 inches of snow from a low pressure system that will pass to our south. Monitor the forecast for changes as we approach the weekend. pic.twitter.com/s4iGsnz5Bt — NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) January 20, 2026

En este sentido, se pronostica que las temperaturas desciendan a los 14 °F durante la mayoría de la semana. De acuerdo con el pronóstico para siete días de la NWS, hay un 50% de probabilidades de nieve para el sábado en la noche después de la 1:00 de la madrugada con una mínima de 8.6 °F.

El domingo se espera que siga nevando, con una máxima de tan solo 19 grados y un 50% de probabilidad de acumulación adicional. La nieve podría persistir hasta el lunes, con un 30% de probabilidad de precipitaciones, dice el pronóstico actual.

James Connolly, meteorólogo del NWS, recomendó a los ciudadanos de Nueva York que tengan cuidado, particularmente si tienen pensado viajar, informó Gothamist.

“Hay consenso en que esto nos dará al menos algo de nieve” manifestó. “Asegúrense de que tengan un kit de emergencia en el auto por si hay una fuerte tormenta de nieve; insisto, no estamos seguros de cuánta nieve caerá, si es que cae alguna, pero siempre es recomendable tener un cepillo para nieve en el auto, incluso una pala”.

Por su parte, la agencia de gestión de emergencias de la Gran Manzana advierte sobre “condiciones peligrosas que amenazan la vida de cualquier persona que no tenga ropa y equipo de invierno adecuados al aire libre o calefacción confiable en interiores”.

De hecho, el departamento está animando a los residentes a vestirse con ropa abrigada, limitar el tiempo que pasan al aire libre y cuestionarse siempre cómo están sus vecinos y amigos.

“No puedo asegurar con total certeza que habrá más nieve en esta época del año, febrero o marzo”, indicó Connolly. “Pero preveo algo de nieve al menos hasta finales del invierno”.

Los equipos de saneamiento de la ciudad están trabajando para limpiar la nieve de las escaleras, cruces peatonales y otras áreas claves por donde pasan los transeúntes esta semana.

Además, se hizo un llamado a los propietarios a tomar medidas para evitar que las tuberías del agua se congelen.

