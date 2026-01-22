Cambió de supermercado por azar y ganó premio millonario de lotería

Cuando Sean Henderson salió del trabajo aquella tarde, solo pensaba en hacer una compra rápida y volver a casa. Había sido una jornada larga, una más en su vida como carpintero en Ilfracombe, Devon, al suroeste de Inglaterra. Su rutina estaba clara: pasar por su supermercado habitual, Lidl, y regresar. Pero ese día, el destino tenía otros planes.

El estacionamiento estaba completamente abarrotado. “Literalmente, no había ningún lugar para estacionar, así que decidí ir a The Co-op”, recordó en conversación con el medio británico Daily Mail. Ese cambio mínimo, casi insignificante, marcaría un antes y un después en su vida.

Apenas cruzó la puerta del nuevo local, algo llamó su atención: el puesto de lotería estaba justo frente a él. “Estaba ahí, delante de mí”, contó. Sin pensarlo demasiado, siguió una corazonada. “Algo me dijo que comprara un boleto”. No era un jugador habitual, ni mucho menos, pero aquel impulso resultó decisivo.

La sorpresa llegó a la mañana siguiente, mientras preparaba café. Henderson revisó los resultados del sorteo y descubrió que había ganado el premio mayor del juego “Set for Life” de la Lotería Nacional británica: una renta de aproximadamente $12,600 dólares al mes durante 30 años, lo que equivale a un total cercano a $4,7 millones de dólares.

El temor de perderlo todo… incluso después de ganar

La emoción fue inmediata, pero con ella apareció también el miedo. “Tenía miedo de perder el billete o de despertarme y descubrir que todo había sido un sueño”, confesó. Para evitar cualquier contratiempo, decidió poner el boleto a buen recaudo: lo guardó dentro de su libro favorito.

Durante los días siguientes, no pudo evitar comprobar una y otra vez que seguía allí.

“Literalmente, me despertaba todas las mañanas y revisaba el billete solo para confirmar que definitivamente era un ganador”, contó. “¡Me sentía afortunado, y resulta que sí!”, agregó.

“Esta compra ha cambiado mi vida para siempre, y también la de mi hijo”, dijo emocionado, consciente de que no solo había asegurado su presente, sino también el futuro de su familia.

Un ganador que no piensa dejar su oficio

A pesar del golpe de suerte, Henderson no tiene intención de abandonar la carpintería, un oficio al que se dedica desde los 16 años. Para él, el trabajo no es solo una fuente de ingresos, sino una identidad.

Sin embargo, reconoce que ahora podrá tomarse la vida laboral de otra manera. La posibilidad de “ser más flexible y evitar trabajar con mal tiempo” es real gracias a la estabilidad económica que le proporciona el premio. Ya no dependerá de aceptar cada encargo para llegar a fin de mes.

Con su 40 cumpleaños a la vuelta de la esquina, el ganador ya ha reservado una escapada de 5 estrellas a Canarias junto a su pareja. Entre sus planes también figuran la compra de una casa y más comidas familiares, algo que valora especialmente tras años de largas jornadas laborales.

Y, como no podía ser de otro modo, hay un regalo muy especial en su lista: una PlayStation 5 para su hijo, quien también verá cómo su vida cotidiana cambia gracias a aquella decisión impulsiva en el supermercado.

Además, Henderson quiere tener un gesto con el equipo local en el que juega el pequeño, al que promete “algunos obsequios” para apoyar su actividad deportiva y devolver parte de la fortuna recibida a su comunidad.

“Set for Life”: la lotería que paga por décadas

El caso de Henderson ha vuelto a poner el foco sobre “Set for Life”, una lotería particular que se diferencia de los sorteos tradicionales por su forma de pago. En lugar de entregar un único gran premio, ofrece una renta mensual durante décadas, lo que brinda una seguridad económica continuada a los ganadores.

Este juego se celebra 2 veces por semana, los lunes y los jueves, y ha ganado popularidad precisamente por ese enfoque: ingresos estables a largo plazo en vez de un solo cheque millonario.

Para participar, los jugadores deben elegir cinco números del 1 al 47 y un número adicional llamado Life Ball, del 1 al 10. Luego seleccionan los días de sorteo en los que desean jugar y durante cuántas semanas.

Es posible participar con hasta siete combinaciones por sorteo y comprar hasta diez boletos a la vez. Cada línea tiene un coste aproximado de $1,90, una barrera de entrada relativamente baja para un premio que puede asegurar la tranquilidad financiera durante gran parte de la vida adulta.

El premio mayor consiste precisamente en recibir alrededor de $12,600 mensuales durante 30 años, una modalidad que atrae a quienes prefieren estabilidad a un golpe único de fortuna.

