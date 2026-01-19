1,832 jugadores de lotería ganan primer premio al jugar los mismos números

Un sorteo de Pick 4 en Carolina del Norte dejó una escena poco común: miles de boletos acertaron exactamente la misma combinación y se repartieron millones de dólares en premios.

La North Carolina Education Lottery informó que 1,832 boletos resultaron ganadores del premio mayor en un sorteo Pick 4, luego de que saliera la combinación 1-3-1-3.

En conjunto, la lotería deberá pagar $1.74 millones derivados de ese único sorteo.

De acuerdo con los organizadores, el número que suele considerarse de mala suerte terminó siendo todo lo contrario para los participantes.

Cada ganador recibirá $2,500 si jugó con un boleto de 50 centavos, o $5,000 si apostó $1 al momento de comprar su combinación.

Las probabilidades no cambiaron

Aunque el resultado parezca extraordinario, la lotería aclaró que las probabilidades siguen siendo las mismas para cualquier combinación de cuatro cifras.

En su comunicado, la institución explicó: “Cualquiera que sean los cuatro números que elijas, las probabilidades de acertar exactamente los cuatro en un sorteo Pick 4 son las mismas: 1 en 10,000”.

Esto significa que, pese a que miles de personas eligieron la misma secuencia, el juego no favoreció matemáticamente a esa combinación sobre otra.

La coincidencia de tantos boletos con los mismos números fue lo que disparó el pago masivo.

Un premio colectivo poco habitual

La suma total de $1.74 millones será distribuida entre todos los ganadores, lo que convierte este sorteo en uno de los más llamativos del año por la cantidad de personas que acertaron el primer premio al mismo tiempo.

Las autoridades de la lotería recordaron que este tipo de resultados son raros, pero posibles, especialmente cuando los jugadores eligen patrones sencillos o números repetidos que suelen ser populares entre el público.

