Ganó la lotería en Carolina del Norte, pero una deuda inexistente retrasó su premio

Un residente de Carolina del Norte vivió una experiencia tan insólita como frustrante después de ganar un pequeño premio de lotería y no poder cobrarlo de inmediato por un error administrativo relacionado con una supuesta deuda que nunca existió.

Carl McCain, vecino de la localidad de Timberlake, probó suerte en el sorteo de Mega Millions del pasado 4 de noviembre. Acertó 4 números, lo que le hizo acreedor a un premio de $800 dólares.

Aunque se trataba de una cantidad modesta, el monto obligó a McCain a desplazarse desde su hogar hasta la oficina regional de la Lotería Educativa de Carolina del Norte, ubicada en Raleigh, para poder reclamar oficialmente sus ganancias, como establece el reglamento cuando los premios superan cierto umbral.

“Llené el formulario, les entregué mi boleto, me senté y esperé”, contó McCain, convencido de que pronto saldría con su cheque en mano. Sin embargo, en lugar de recibir el pago, le entregaron una serie de documentos explicativos.

Según esos papeles, y conforme a la Ley de Loterías del Estado de Carolina del Norte, cuando un ganador mantiene deudas pendientes con agencias estatales o locales, las ganancias de la lotería, una vez descontados los impuestos, se aplican automáticamente para saldar dichas obligaciones.

Para sorpresa de McCain, un empleado de la lotería le informó que tenía deudas registradas en 2 condados del estado: Lenoir y Wayne. “Yo respondí: ‘Bueno, nunca he estado allí. No conozco a nadie allí'”, recordó.

Desconcertado, McCain decidió comunicarse directamente con ambas administraciones locales. Proporcionó su nombre completo y su fecha de nacimiento, pero en ambos casos le aseguraron que no figuraba ninguna deuda a su nombre.

La situación dio un giro inesperado cuando facilitó su número de la Seguridad Social. Según McCain, fue entonces cuando le dijeron: “El número de otra persona coincide con su número de la Seguridad Social”.

Era la primera vez que escuchaba algo semejante. Quiso obtener más detalles sobre el origen de la supuesta deuda y cómo su número había terminado vinculado a ella, pero le dijeron que no podían facilitarle información adicional por cuestiones de privacidad.

Los representantes de los condados le aseguraron que investigarían el caso. Pasaron las semanas y, tras más de un mes sin recibir respuestas concretas, McCain volvió a llamar en varias ocasiones. Siempre le decían lo mismo: que las autoridades seguían revisando el asunto.

Mientras tanto, sus $800 seguían congelados.

Frustrado y sin avances claros, McCain decidió recurrir a los medios de comunicación.

La intervención de ABC11 que destrabó el caso

Contactó a Diane Wilson, periodista del segmento ABC11 Troubleshooter, de la cadena hermana de Raleigh, conocida por ayudar a resolver problemas de consumidores.

“Le dije a mi mujer: ‘Tenemos que llamar a Diane Wilson. La he visto conseguir refrigeradores y lavadoras, ¿por qué no va a poder conseguirme $800 dólares?'”, contó McCain entre risas.

El equipo de ABC11 Troubleshooter se puso en contacto con la Lotería Educativa de Carolina del Norte, que confirmó que el procedimiento aplicado había sido el correcto y que las ganancias de McCain ya se habían procesado y enviado al condado de Lenoir.

Cuando Wilson consultó directamente con representantes de ese condado, estos le dijeron que llevaban más de un mes investigando el caso y que todavía estaban trabajando para aclarar la situación.

Poco después de la intervención periodística, llegaron las buenas noticias. Según McCain, las autoridades del condado “borraron mi número de la Seguridad Social de su base de datos”.

En cuestión de días, finalmente recibió un cheque con sus ganancias de la lotería, ya con los impuestos correspondientes descontados.

“Me alegré de que intervinieras y vinieras en mi ayuda”, le dijo más tarde a Diane Wilson, agradecido por haber acelerado un proceso que parecía estancado.

El condado de Lenoir explicó posteriormente que la deuda asociada al número de la Seguridad Social de McCain se remontaba a más de 10 años atrás y que podría tratarse de un caso de identidad errónea.

Hasta ahora no está claro cómo se produjo el error ni por qué el número de la Seguridad Social de McCain terminó vinculado a una deuda de otra persona. Las autoridades locales no han detallado si se trató de un fallo humano al introducir datos o de un problema más amplio en sus bases de información.

El caso ha reavivado el debate sobre la importancia de la precisión en los registros públicos y los riesgos que enfrentan los ciudadanos cuando sus datos personales se asocian erróneamente con deudas, delitos u otras obligaciones legales.

Expertos en protección de datos advierten que este tipo de confusiones no solo pueden afectar a quienes ganan la lotería, sino también a personas que solicitan créditos, buscan empleo o realizan trámites gubernamentales.

En el caso de McCain, la historia tuvo un final feliz, aunque con semanas de retraso y múltiples llamadas telefónicas.

“En resumen, finalmente recibí mis ganancias”, dijo. Y añadió que, pese a todo lo ocurrido, no ha perdido la fe en la suerte. De hecho, asegura que seguirá probando suerte en futuros sorteos.

Sigue leyendo:

* 1,832 jugadores de lotería ganan primer premio al jugar los mismos números

* Mujer compra una nueva casa y gana $100,000 en la lotería poco después

* Abuelo de 22 nietos gana $1 millón en la lotería y cae al suelo de la impresión