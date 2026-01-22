Choque múltiple de 60 vehículos cierra la I-90 en Nueva York por intensa tormenta de nieve

Una intensa tormenta de nieve de “efecto lago” provocó el pasado martes una serie de accidentes múltiples en la Interestatal 90 (I-90) en el oeste del estado de Nueva York, que involucraron a unas 60 unidades entre autos y camiones y obligaron a cerrar por completo los carriles en dirección oeste entre las salidas 59 (Dunkirk) y 60 (Westfield), informó la policía estatal y bomberos locales.

De acuerdo a información publicada por WKBW, el cierre total de la vía en sentido oeste se debió a que varios tractocamiones se deslizaron y “jackknifearon”, y numerosos vehículos se vieron afectados por la nieve y el hielo acumulados, generando un caos vial que se extendió por un tramo de 6 millas (aproximadamente 9.6 km) de la concurrida autopista interestatal.

Condiciones climáticas extremas y visibilidad reducida

El mal tiempo estuvo marcado por un fenómeno conocido como “efecto lago”, que tiende a descargar intensas nevadas cuando los vientos fríos cruzan sobre las aguas más cálidas de los grandes lagos. Esto provocó condiciones de “whiteout”, una situación de visibilidad casi nula que hace extremadamente peligrosos los viajes en carretera.

“El nivel de nevadas y las condiciones de visibilidad reducida magnificaron enormemente la situación. En cuestión de minutos, lo que parecía una nevada normal se convirtió en un ‘whiteout’ por la nieve y el viento”, declaró el jefe de bomberos de Fredonia, Josh Myers, al describir los desafíos que enfrentaron los equipos de emergencia.

Estas condiciones meteorológicas también llevaron a alertas de viaje y avisos de comunidades para Fredonia, Dunkirk y todo el condado de Erie, donde las autoridades recomendaron a los conductores evitar desplazamientos innecesarios durante la tormenta.

Desvíos y reapertura gradual de la vía

Ante la magnitud de los choques, las autoridades desviaron el tráfico hacia rutas locales desde la salida 57 en Hamburg, donde se utilizaron carreteras alternativas para evitar que más vehículos quedaran atrapados en la autopista principal.

Según el reporte policial, 2 personas fueron trasladadas a hospitales cercanos con heridas que, hasta el momento, se consideran no mortales. No se han reportado víctimas fatales relacionadas con este incidente.

Las autoridades informaron que el tránsito en sentido oeste fue reabierto gradualmente, aunque con restricciones para vehículos comerciales en algunos tramos, mientras los equipos de mantenimiento continuaban limpiando y asegurando la carretera.

Coordinación de emergencia y respuesta estatal

La Autoridad de la Autopista del Estado de Nueva York emitió un comunicado el miércoles resaltando que la seguridad de los viajeros y del personal es su máxima prioridad, y que las decisiones de cerrar la autopista se toman en coordinación con agencias estatales y locales basadas en las condiciones climáticas y de tránsito observadas.

Asimismo, agradeció el trabajo de los operadores de quitanieves y el personal de mantenimiento, quienes han estado laborando sin descanso en varios distritos para enfrentar las intensas bandas de nieve que azotaron la región durante los últimos días.

Impacto en comunidades y actividades

Las fuertes nevadas también tuvieron impacto en la vida cotidiana de las comunidades cercanas. Las escuelas en Dunkirk y Fredonia permanecieron cerradas el martes como medida preventiva para proteger a estudiantes y personal educativo ante el deterioro de las condiciones de las carreteras y las aceras.

Además, la Universidad Estatal de Nueva York en Fredonia (SUNY Fredonia) decidió posponer el inicio del semestre de primavera, que estaba programado para comenzar este miércoles, debido a los efectos de la tormenta y los riesgos asociados al transporte.

El alcalde de Fredonia, Michael Ferguson, informó también que la reunión del consejo municipal que se tenía prevista para la noche del martes fue trasladada a una sesión especial a las 10 a.m. (ET) del miércoles, con el objetivo de coordinar la respuesta de la localidad y evaluar las necesidades emergentes tras los choques múltiples.

Recomendaciones de seguridad para conductores

Ante la persistencia de condiciones invernales adversas, la Policía Estatal de Nueva York ha instado a los conductores a prepararse adecuadamente antes de viajar, incluyendo revisar pronósticos meteorológicos actualizados, despejar completamente ventanas y espejos antes de conducir, mantener velocidades reducidas y evitar el uso de control de crucero en carreteras resbaladizas.

Además, las autoridades recomiendan tener un kit de emergencia en el vehículo con mantas, alimentos no perecederos, agua, luces y baterías adicionales, y, de ser posible, evitar viajar en caso de que las condiciones empeoren.

La tormenta invernal continúa afectando amplias regiones del oeste y norte de Nueva York, y las autoridades han pedido a los residentes mantenerse informados sobre avisos de clima severo y cierres de rutas a través de fuentes oficiales antes de planificar cualquier viaje.

