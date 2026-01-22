Tormenta invernal histórica azotará gran parte de EE.UU. con nieve, hielo y frío extremo este fin de semana

Una tormenta invernal de gran magnitud se prepara para afectar a más de 200 millones de personas en Estados Unidos desde este viernes 23 de enero y durante todo el fin de semana, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés).

Este sistema, descrito por meteorólogos como uno de los más potentes de la temporada, traerá nevadas intensas, hielo peligroso, viento fuerte y temperaturas peligrosamente bajas, con un impacto que podría extenderse hasta principios de la próxima semana.

El NWS ha emitido avisos y alertas de tormenta invernal que abarcan una franja enorme del territorio estadounidense, desde las Planicies del Sur y Texas hasta el Noreste y la Costa Atlántica. El sistema se desplazará desde las regiones centrales hacia el este y noreste a lo largo del fin de semana, con condiciones que variarán de nieve intensa a lluvia helada y aguanieve en diferentes áreas.

Las regiones más afectadas incluirán partes de:

* Texas, Oklahoma, Arkansas y Louisiana

* Mississippi, Tennessee, Alabama y Carolina del Norte

* Estados del Medio Oeste como Minnesota y Dakota del Norte

* Grandes urbes del Noreste, incluida la zona de Nueva York y Boston

En ciudades como Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, los modelos meteorológicos sugieren que podrían registrarse más de 10 pulgadas (25 cm) de nieve, generando interrupciones en el transporte y servicios básicos.

Riesgos principales: viajes, energía y frío extremo

El NWS ha advertido que la tormenta creará condiciones de viaje sumamente peligrosas debido a:

* Carreteras resbaladizas por hielo y nieve compactada

* Visibilidad reducida por ventiscas

* Vientos fuertes que obstaculizan el tránsito

Se espera que la combinación de nieve, aguanieve y lluvia helada afecte rutas interestatales y carreteras secundarias, lo que podría derivar en accidentes y cierres viales prolongados.

La acumulación de hielo sobre las líneas eléctricas y árboles en varias regiones sugiere un riesgo elevado de cortes de energía eléctrica prolongados, especialmente en estados del sur y sureste. Las autoridades han solicitado a los residentes que se preparen para permanecer sin luz ni calefacción durante periodos extendidos.

Las autoridades advierten que será mejor quedarse en casa pues la tormenta invernal podría ser peligrosa si viajas por carretera. (Foto: Nam Y. Huh/AP)

Frío extremo con sensación térmica muy baja

Una masa de aire ártico proveniente del norte de Canadá se combinará con el sistema de tormenta, creando una situación de frío extremo en grandes zonas del país. En partes de las Planicies del Norte, incluyendo regiones de Dakota del Norte y Minnesota, la sensación térmica podría caer por debajo de -50°F (-45°C). Incluso en áreas tan sureñas como Texas hasta Carolina del Norte, se anticipan temperaturas bajo cero en superficie y marcas aún más bajas por efecto del viento.

Es por ello que ya se han emitido declaraciones de emergencia en varios estados, incluyendo Texas y Carolina del Sur, y hay indicios de que otras jurisdicciones activarán sus protocolos de emergencia conforme avance el sistema. Se aconseja a la población que:

* Evite desplazamientos innecesarios desde el viernes hasta el lunes.

* Mantenga su casa equipada con suministros esenciales, como agua, alimentos no perecederos, medicamentos y baterías.

* Proteja las tuberías contra congelación y prepare sistemas de calefacción de respaldo.

* Atienda las órdenes de evacuación o cierre de carreteras que puedan emitir las autoridades locales.

Pronóstico puntual y acumulaciones esperadas

Si bien las cantidades finales de nieve y hielo pueden variar según la trayectoria exacta del sistema, los pronósticos actuales sugieren:

* De 3 a 5 pulgadas (8 a 15 cm) de nieve en extensas zonas de las Planicies y el Medio Oeste.

* Más de 10 pulgadas (25 cm) en áreas del Noreste, incluido el corredor de Nueva York.

* Acumulaciones significativas de hielo en el sur y sureste, donde las temperaturas fluctuarán alrededor del punto de congelación.

* Viento helado persistente con sensaciones térmicas extremadamente bajas después del paso del sistema.

Ante la escala de la tormenta, las agencias meteorológicas y de manejo de emergencias han reiterado que este podría ser uno de los eventos invernales más severos de la temporada, con impactos en electricidad, transporte y vida cotidiana para millones de personas. Se espera que las condiciones comiencen a mejorar gradualmente hacia finales del fin de semana, pero las consecuencias del frío y el hielo podrían persistir durante varios días más.

