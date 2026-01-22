Detuvieron a tres aficionados del Club Brujas por disfrazarse de Borat en Kazajistán (Fotos)

Tres hinchas del FC Brujas belga fueron detenidos en Kazajistán tras acudir al partido de la UEFA Champions League contra el Kairat Almaty disfrazados del icónico personaje Borat, interpretado por Sacha Baron Cohen.

Según un comunicado de las autoridades locales citado por el diario DH Les Sports, los aficionados cometieron “actos irrespetuosos y perturbadores del orden público” durante el encuentro disputado el martes 20 de enero. Los tres hombres fueron sancionados con cinco días de prisión y permanecerán retenidos en el país hasta el próximo domingo.

🇰🇿 🇧🇪 | Trois supporters du Club Brugge en déplacement au Kazakhstan ont été condamné à cinq jours de prison pour leurs déguisements de Borat. pic.twitter.com/XebQrlSFeq — Feuille de Match (@fdematch) January 22, 2026

“Es muy grave. No hicieron nada más que ponerse un disfraz de Borat”, declaró uno de sus amigos al diario belga Nieuwsblad. Los hinchas se encontraban entre los 500 seguidores visitantes que viajaron a Almaty para presenciar el partido, que terminó con victoria del Brujas por 1-4.

A pesar de las bajas temperaturas, los aficionados lucieron la emblemática tanga verde con tirantes del personaje humorístico, creado en 2006 para la película Borat.

El personaje de Borat, presentado como un supuesto periodista kazajo con comentarios antisemitas, machistas y racistas, ha sido históricamente rechazado por las autoridades de Kazajistán, aunque en los últimos años la reacción oficial hacia el icono se ha suavizado.

