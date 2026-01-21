El Barcelona venció 4-2 al Slavia Praga y roza el pase directo a octavos de Champions League

Barcelona reaccionó a tiempo y se impuso 4-2 al Slavia Praga en el Fortuna Arena, en un partido marcado por los goles, los errores defensivos y la lesión de Pedri, que encendió las alarmas en el conjunto azulgrana.

El equipo local abrió el marcador al minuto 9, tras un tiro de esquina que terminó en una carambola dentro del área y acabó en el fondo de la red, con el delantero Vasil Kusej del Slavia empujando el balón para el 1-0.

Barcelona respondió con mayor posesión y avisó al minuto 28, cuando Eric García probó desde larga distancia, pero su remate fue bien controlado por el arquero del conjunto checo.

La igualdad llegó al 32, luego de una gran jugada colectiva del conjunto azulgrana que culminó Fermín López, quien definió tras una precisa asistencia de Frenkie de Jong para el 1-1.

El propio Fermín volvió a aparecer al minuto 41, esta vez con un potente disparo desde la medialuna que venció al guardameta rival y puso el 2-1 antes del descanso.

Sin embargo, el Slavia volvió a empatar el encuentro tras otro tiro de esquina. La acción terminó con un autogol de Robert Lewandowski, que desvió el balón de manera involuntaria para el 2-2.

El segundo tiempo comenzó con una acción desafortunada para el Barça. Al minuto 49, el conjunto azulgrana vio cómo le anulaban un gol por fuera de juego en una jugada en la que Pedri salió lesionado, generando preocupación en el banquillo.

La reacción no tardó. Al 62, Dani Olmo aprovechó un despeje defectuoso y sacó un derechazo colocado al ángulo izquierdo del arquero para devolverle la ventaja al Barcelona con el 3-2.

El golpe definitivo llegó al minuto 70, cuando Lewandowski se reivindicó en ataque y marcó el 4-2 final, tras una asistencia de Marcus Rashford, sentenciando el triunfo azulgrana en Praga.

De esta manera el Barcelona se ubica en el puesto número 9 de la clasificación del nuevo formato de liga de la Champions League, donde los primeros ocho clasificados pasarán directamente a octavos de final. El próximo duelo del equipo culé en Champions será el próximo 28 de enero ante el Copenhague, partido en donde los culés dependen de sí mismos para lograr clasificar directamente a octavos final.

