Dominicano Marco Luciano fue reclamado vía waivers por New York Yankees

El utility nativo de República Dominicana, Marco Luciano, fue reclamado por parte de los New York Yankees, desde la lista de waivers de los Orioles.

Conocido por su veloz swing y su potente bateo desde el lado derecho, Luciano llegó a ser el prospecto Nro. 1 de San Francisco y figuró en la lista de los 100 Mejores Prospectos de MLB Pipeline entre 2020 y 2024.

Sin embargo, no cumplió con las expectativas tras debutar en 2023 con los Giants, bateando para .217 con OPS de .590 en 41 juegos en las Grandes Ligas.

Luciano, de 24 años, pasó toda la temporada 2025 en Triple-A Sacramento dentro de la organización de los Giants, donde bateó .214 (99 hits en 462 turnos) con 76 carreras, 21 dobles, 1 triple, 23 jonrones, 66 empujadas, 85 boletos y 10 bases robadas en 125 juegos. Defensivamente, actuó en el jardín izquierdo (107 juegos como titular) y en la primera base (1 juego como titular).

En seis temporadas en Ligas Menores dentro del sistema de San Francisco (2019, 2021-25), Luciano batea .246 (455 hits en 1,848 turnos) con 326 anotaciones, 86 dobles, 9 triples, 88 vuelacercas, 297 impulsadas, 302 boletos y 35 estafas en 500 encuentros. Ha jugado defensivamente en el campo corto (294 juegos como titular), jardín izquierdo (107), segunda base (27) y primera base (1).

Earlier today, the Yankees claimed INF/OF Marco Luciano off waivers from the Baltimore Orioles. — New York Yankees (@Yankees) January 22, 2026

Proveniente de los Orioles

Los Baltimore Orioles habían reclamado a Marco Luciano desde la lista de waivers de los Pittsburgh Pirates.

De manera simultánea, el club designó para asignación al también quisqueyano Jhonkensy Noel, jardinero derecho que el equipo reclamó el lunes desde waivers procedente de los Cleveland Guardians.

Noel disputó 67 partidos durante la temporada 2025 y registró un promedio de .218, con 13 jonrones, 28 carreras remolcadas y un OPS de .774, antes de que Baltimore lo sacara del roster.

