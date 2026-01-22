Mets consolidan rotación con la llegada de Freddy Peralta

Los New York Mets pactaron este miércoles un cambio con los Milwaukee Brewers por el abridor Freddy Peralta, el abridor que necesitaban.

El equipo de Mets recibió a Peralta y el derecho Tobias Myers, mientras que Milwaukee obtuvo a Brandon Sproat y el jugador de cuadro/jardinero de ligas menores Jett Williams. Ambos fueron clasificados entre los 100 mejores prospectos del béisbol por Baseball America.

Peralta otorga el abridor estelar que necesitaban los Mets de cara a la temporada 2026 para una rotación que decayó en 2025 en la parte final de la campaña.

El pitcher dominicano tuvo un récord de 17-6 con una efectividad de 2.70 en 33 aperturas la temporada pasada. Allí terminó como líder de la Liga Nacional en victorias y terminó quinto en la votación del Premio Cy Young. Ponchó a 204 bateadores en 176 2/3 entradas y fue seleccionado por segunda vez para el Juego de Estrellas.

“La adquisición de Freddy suma a otro abridor consolidado para liderar nuestra rotación”, declaró David Stearns, presidente de operaciones de béisbol de los Mets, en un comunicado. “Durante la pretemporada, buscamos complementar nuestra rotación con otro lanzador de primera línea, y estamos encantados de poder traer a Freddy a los Mets”.

Así quedaría la rotación de los Mets de cara a la temporada 2026

Freddy Peralta Nolan McLean David Peterson Clay Holmes Sean Manaea Kodai Senga

Además, Myers aportará al bullpen de los Mets de Nueva York junto con los recién llegados Luke Weaver y Devin Williams.

Myers, de 27 años, tuvo marca de 9-6 con una efectividad de 3.00 en 25 aperturas y dos apariciones como relevista como novato en 2024.

En 2025 tuvo marca de 1-2 con una efectividad de 3.55 en seis aperturas y 16 salidas como relevista el año pasado cuando Milwaukee ganó su tercer título divisional consecutivo y avanzó a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Sigue leyendo:

Luis Robert llega para mejorar a Mets a cambio de Luisangel Acuña

Cody Bellinger se queda en los Yankees con contrato por 5 años

Carlos Beltrán reacciona a su entrada al Salón de la Fama 2026: “Mi vida ha cambiado”