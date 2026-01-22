Jung Hoo Lee, de San Francisco Giants, fue retenido en el aeropuerto de Los Ángeles por problemas de documentación

El pasado miércoles por la noche fue retenido brevemente en el Aeropuerto de Los Ángeles (LAX) el jardinero de San Francisco Giants, Jung Hoo Lee, por problemas de documentación migratorios.

De acuerdo con la cadena TMZ Sports, Hoo Lee regresó en un vuelo proveniente de su natal Corea del Sur para asistir al evento FanFest de los Giants en San Ramón este sábado. El jardinero pudo resolver el problema con su papeleo de migración y fue liberado al poco tiempo.

En un comunicado difundido por TMZ Sports, los Giants expresaron que el “asunto se aclaró rápidamente con las autoridades correspondientes”.

“Agradecemos el profesionalismo de todas las partes involucradas”, concluyeron. En este sentido, el agente de Lee, Scott Boras, comentó al San Francisco Chronicle que la situación “no fue algo político ni nada por el estilo”.

El pelotero de 27 años pudo salir airoso de la situación tras una hora de detención. El incidente ocurre en medio de una fuerte política antimigrante y de redadas por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Lee firmó un contrato en 2023 con San Francisco Giants por seis años y a razón de $113 millones de dólares. En una semana comenzará junto a los 30 equipos de la Major League Baseball los entrenamientos de primavera (Spring Training).

Lee también representará a Corea del Sur en el Clásico Mundial de Béisbol, que inicia el 5 de marzo.



