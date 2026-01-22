¿Dónde guardar los huevos? El lugar ideal para evitar bacterias

Los huevos son una de las fuentes de proteínas más accesibles y biodisponibles; por ello, son claves en la alimentación, ya que su versatilidad los convierte en un ingrediente presente en múltiples recetas. Para garantizar los beneficios de este alimento, no solo basta cocinarlos de la manera más idónea, sino que se deben seguir pautas de seguridad alimentaria para garantizar su inocuidad.

Un almacenamiento inadecuado puede exponer a los consumidores a riesgos como la Salmonella, una contaminación frecuente en este tipo de alimentos que puede ser interna o externa, incluso cuando la cáscara se vea limpia, explica la Administración de Alimentos y Medicamentos en su protocolo de seguridad alimentaria.

Pese a que en países como Estados Unidos existen estrictos parámetros de seguridad en las granjas, las autoridades advierten al consumidor sobre la importancia de respetar la cadena de frío y asegurar una cocción segura para evitar enfermedades.

Las intoxicaciones alimentarias por huevos son más frecuentes en grupos vulnerables como niños, ancianos y embarazadas. En estos casos, una simple intoxicación puede escalar a una infección sistémica mortal.

Por esta razón, es fundamental tomar previsiones desde el momento de la compra:

Elegir envases sin abolladuras ni roturas.

Verificar que los huevos estén limpios.

Optar por huevos pasteurizados cuando sea posible.

cuando sea posible. Mantener un estricto control de temperatura.

Elija sin prisa

La seguridad alimentaria comienza en el supermercado. La recomendación de la FDA es comprar huevos únicamente si están almacenados en estantes o recipientes refrigerados. Antes de llevarlos a casa, abra la caja para verificar que las cáscaras estén limpias y sin grietas, ya que cualquier fisura es una puerta abierta para las bacterias.

Respete la cadena de frío

Al llegar a casa, actúe con rapidez: se deben refrigerar enseguida a una temperatura de 4 °C o menos. Mantenerlos en su cartón original es clave para protegerlos de olores externos y evitar que pierdan humedad. Además, esto permite visualizar la fecha de caducidad para consumirlos en un lapso no mayor a tres semanas desde su refrigeración.

Protocolos de higiene

Es vital lavar las manos, utensilios y superficies con agua jabonosa caliente antes y después de manipular huevos crudos. Al momento de prepararlos, el punto de cocción ideal es aquel donde la yema y la clara estén firmes.

Para guisos o platos compuestos: La temperatura interna debe alcanzar los 70 °C.

Recetas con huevos crudos: Se deben utilizar exclusivamente huevos pasteurizados, los cuales han sido tratados térmicamente para destruir bacterias sin cocinar el alimento.

Manejo responsable del alimento

Los platos con huevo deben servirse inmediatamente después de su cocción. Para recalentarlos, deben alcanzar los 74 °C. Nunca deje alimentos con huevo fuera del refrigerador por más de 2 horas (o 1 hora si la temperatura ambiente supera los 32 °C).

Para eventos sociales o picnics:

Use recipientes con hielo para platos fríos. Utilice una hielera aislada con paquetes de gel congelado. Transpórtela en el área de pasajeros del auto, donde el aire acondicionado mantenga una temperatura estable.

Mantener la cadena de frío, evitar la contaminación cruzada y asegurar una temperatura de cocción correcta son las barreras más efectivas contra la Salmonella. Si presenta síntomas como vómitos, diarrea, dolor abdominal o fiebre tras el consumo, acuda al médico de inmediato.

