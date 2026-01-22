Eiza González estalla tras falsa nominación como peor actriz en los premios Razzies

Luego de que se difundió la lista de nominados a los Golden Raspberry Awards, conocidos popularmente como los premios Razzies, galardones que destacan lo peor del cine, diversos medios señalaron que Eiza González aparecía mencionada en una de las categorías, información que la actriz desmintió públicamente.

Los señalamientos indicaban que la intérprete mexicana habría sido considerada por su actuación en la película ‘The Fountain Of Youth’; no obstante, en la categoría correspondiente las nominadas reales son Anna Clumsky por ‘Bride Hard’, Ema Horvath por ‘The Stranger: Chapter 2’, Scarlet Rose Stallone por ‘Cunsligers’, Isis Valverde por ‘Alarum’ y Kacey Rohl por ‘Start Treck: Section 31’.

A través de su cuenta de X, Eiza compartió una publicación en la que expresó su inconformidad ante la difusión de información falsa y aclaró que su nombre no forma parte de la terna a Peor Actriz de Reparto. En su mensaje, criticó duramente a ciertos medios por priorizar el sensacionalismo sobre la verificación de datos.

“Es una verdadera vergüenza como algunos medios en nuestro país no pueden evitar ser amarillistas, a veces son capaces de escribir lo que sea para demeritar a sus propios compatriotas y lo disfrutan, no hacen verificación de información y, a la primera oportunidad de difundir información denigrante, corren”.

Asimismo, la actriz lamentó que dichos portales no hayan dado cobertura a dos recientes reconocimientos obtenidos por otras películas en las que participó, mientras que sí amplificaron una noticia falsa que la dejaba en una posición negativa.

“Difundieron información errónea de una nominación que no existió, ni existe hacia mí, en la misma semana donde dos películas de las cuales me siento orgullosa se anunciaron en un festival increíblemente importante del cine, ni un sólo medio latino lo cubrió, que me parece bien, no es obligación, pero en cambio, cadenas importantes de televisión corrieron a promover una pseudo nominación“, aseguró.

Para finalizar, Eiza explicó que este tipo de situaciones influyen en su decisión de mantener distancia con la prensa mexicana cuando visita ese país y de limitar sus apariciones públicas, pues reconoce que, pese a su esfuerzo por consolidar su carrera a nivel internacional, es consciente que no recibe la misma admiración y respeto de algunos sectores en México.

“Luego se preguntan y se cuestionan por qué no les ceden entrevistas. Siempre me pronunció de lo orgullosa que me siento de mi país y de dónde vengo, cada oportunidad que tengo, pero, estos momentos son una decepción total, recuerden estos momentos cuando quieren que vengamos a sus estudios, a darles exclusivas. Solo por eso hago ese comunicado público, para recordarles que podemos ser mejor, que sus reportes se reflejan a nivel mundial, cómo se expresan de su propia gente resuena en otras partes, es una vergüenza de verdad, seamos mejores”.

