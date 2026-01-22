window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Este champú para cabello gris y rubio es el más vendido en Walmart: el precio es de locos

El champú morado más vendido en Walmart tiene un precio único y ayuda a mantener el cabello gris y rubio sin tonos amarillos

La recomendación es aplicarlo sobre el cabello mojado, masajear hasta formar espuma y dejar actuar entre 2 y 3 minutos antes de enjuagar bien. Crédito: VcMedia | Shutterstock

Por  Alberto Daniel Barboza

La cadena de tiendas Walmart tiene publicado en su lista de productos más vendidos del momento un champú especial para cuidar los tonos grises del cabello: blanco, platinado, rubio. Se trata del Jhirmack Champú Morado Iluminador Plateado, con un costo de $5.77 dólares.

Según describe el sitio web, la función principal del champú es neutralizar los tonos amarillos y bronceados que suelen aparecer con el paso del tiempo, tanto en cabello natural como teñido. Asimismo, te protege de la exposición al sol y del uso constante de herramientas de calor.

La fórmula está diseñada para el uso diario, por lo que no es agresiva ni causa resequedad.

Por qué destaca entre los champús y cómo se aplica

Uno de los factores clave de su popularidad es su fórmula sin sulfatos, parabenos, siliconas ni ftalatos. Esto ayuda a limpiar el cabello sin arrastrar la humedad natural, un punto especialmente importante en el cabello gris, que tiende a ser más áspero y seco.

El producto también está enriquecido con vitamina E y glicerina, ingredientes que ayudan a fortalecer la fibra capilar, mejorar la textura y controlar el encrespamiento. Además, su pigmento púrpura está formulado para tonificar de manera gradual, sin riesgo de manchas en el cabello, las manos o la ducha.

El modo de uso es sencillo y no requiere pasos complicados. La recomendación es aplicarlo sobre el cabello mojado, masajear hasta formar espuma y dejar actuar entre 2 y 3 minutos antes de enjuagar bien. Puede usarse diariamente o según sea necesario, dependiendo del nivel de brillo y neutralización que se busque.

Los champús para cabello gris o rubio suelen superar fácilmente los $15 o $20 en el mercado, y que este producto cueste $5.77 en Walmart lo convierte en una opción más que atractiva.

La cadena destaca que es un producto vegano, libre de crueldad animal y seguro para el cabello teñido.

