Este champú para cabello gris y rubio es el más vendido en Walmart: el precio es de locos

La cadena de tiendas Walmart tiene publicado en su lista de productos más vendidos del momento un champú especial para cuidar los tonos grises del cabello: blanco, platinado, rubio. Se trata del Jhirmack Champú Morado Iluminador Plateado, con un costo de $5.77 dólares.

Según describe el sitio web, la función principal del champú es neutralizar los tonos amarillos y bronceados que suelen aparecer con el paso del tiempo, tanto en cabello natural como teñido. Asimismo, te protege de la exposición al sol y del uso constante de herramientas de calor.

La fórmula está diseñada para el uso diario, por lo que no es agresiva ni causa resequedad.

Por qué destaca entre los champús y cómo se aplica

Uno de los factores clave de su popularidad es su fórmula sin sulfatos, parabenos, siliconas ni ftalatos. Esto ayuda a limpiar el cabello sin arrastrar la humedad natural, un punto especialmente importante en el cabello gris, que tiende a ser más áspero y seco.

El producto también está enriquecido con vitamina E y glicerina, ingredientes que ayudan a fortalecer la fibra capilar, mejorar la textura y controlar el encrespamiento. Además, su pigmento púrpura está formulado para tonificar de manera gradual, sin riesgo de manchas en el cabello, las manos o la ducha.

El modo de uso es sencillo y no requiere pasos complicados. La recomendación es aplicarlo sobre el cabello mojado, masajear hasta formar espuma y dejar actuar entre 2 y 3 minutos antes de enjuagar bien. Puede usarse diariamente o según sea necesario, dependiendo del nivel de brillo y neutralización que se busque.

Los champús para cabello gris o rubio suelen superar fácilmente los $15 o $20 en el mercado, y que este producto cueste $5.77 en Walmart lo convierte en una opción más que atractiva.

La cadena destaca que es un producto vegano, libre de crueldad animal y seguro para el cabello teñido.

