Qué hace Walmart con los productos que le devuelven los clientes

Las devoluciones son parte del día a día de las tiendas. En cadenas gigantes como Walmart, cada artículo que regresa al mostrador sigue un proceso específico para decidir si vuelve a venderse, se descuenta o termina en otro canal.

Cuando un cliente devuelve un producto –ya sea porque no le gustó, no funcionó como esperaba o simplemente cambió de opinión– Walmart evalúa el estado del artículo antes de tomar una decisión.

Si el producto no presenta fallas, funciona correctamente y conserva su empaque original, suele reintegrarse al inventario y ponerse nuevamente a la venta, generalmente con descuento.

Sin embargo, no todos los artículos cumplen esas condiciones. Walmart acumula grandes volúmenes de productos devueltos u excedentes que no puede revender fácilmente en tienda porque ocuparían espacio en sucursales y almacenes.

Para evitar pérdidas mayores, la empresa envía parte de ese inventario a canales de liquidación, donde puede recuperar algo de valor por mercancía que, de otro modo, quedaría inmovilizada.

El destino: bodegas de liquidación

Walmart no es la única compañía que utiliza este esquema. Minoristas como Target y Amazon también recurren a bodegas de liquidación para manejar devoluciones y sobreinventario.

Entre las plataformas más conocidas están Direct Liquidation y 888 Lots, que compran palés completos de mercancía y los revenden con descuentos importantes al público o a revendedores.

En estos sitios es posible encontrar desde accesorios electrónicos hasta artículos para el hogar a precios muy por debajo del original. Por ejemplo, ratones gamer de marcas reconocidas por hasta la mitad de su costo.

Los productos no siempre son nuevos, pero muchos están como nuevos, ya que fueron devueltos sin uso real o solo porque no cumplían con las expectativas del comprador.

Las plataformas de liquidación suelen clasificar la condición del producto —nuevo, como nuevo, usado o con empaque dañado— y algunas incluso garantizan que ciertos artículos están en condiciones aptas para regalar.

Requisitos para comprar

Comprar en estos portales no es tan simple como entrar a una tienda en línea tradicional.

Por ejemplo, 888 Lots exige crear una cuenta activa y cumplir con requisitos adicionales. Según indica la propia empresa, para comprar en 888 Lots necesitas una cuenta activa; para convertirte en cliente debes contar con un certificado de reventa y llenar una solicitud.

Esto significa que, en muchos casos, están pensados para revendedores, aunque el consumidor final también puede encontrar opciones dependiendo del sitio.

