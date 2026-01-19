Murió a los 84 años Wilbur Wood, el lanzador de Chicago White Sox y maestro de la ‘knuckleball’

Responsable de llevar el lanzamiento ‘knuckleball’ a otra escala dé visibilidad en la década de los 70. Con 84 años, murió el lanzador zurdo Wilbur Wood.

De acuerdo con ‘The New York Times’, Wood murió el pasado sábado en un hospital en Burlington, Massachusetts. Hasta el momento se desconoce la causa del fallecimiento.

En un comunicado, la Major League Baseball confirmó la noticia sobre su muerte y recordó su legado. “Nos entristece saber del fallecimiento del tres veces All-Star Wilbur Wood”, informaron.

“Nudillista zurdo, Wood pasó 12 de sus 17 temporadas en las Grandes Ligas con los Medias Blancas, entre 1967 y 1978. El nativo de Massachusetts también jugó con los Medias Rojas y los Piratas”, precisaron.

Wilbur Wood tuvo una longeva carrera en la MLB. Lanzó por periodo de 17 años en 651 partidos donde consiguió 164 victorias y 3.24 de ERA. Nació el 22 de octubre de 1941 en Cambridge, Massachusetts.

Creció en Belmont, donde destacó como pitcher de secundaria. Firmó con los Boston Red Sox en 1960 como prospecto. Al año siguiente, debutó un 30 de junio de 1961 con 19 años.

La irregularidad era su pan de cada día. Boston Red Sox lo bajaba constantemente. Finalmente, no cuajó y fue transferido a Pittsburgh Pirates en 1964.

La historia se repitió: Wood no pudo consolidarse y la inconsistencia lo llevó a ser bajada a Ligas Menores. Dos años después, en 1966, fue adquirido por Chicago White Sox, pero no fue hasta 1967 que subió a Las Mayores.

Ese año cambiaría su vida, su carrera y la de los lanzadores en el béisbol. Se encontró con el legendario Hoyt Wilhelm, maestro de la ‘knuckleball’.

Wilhem lo hizo su discípulo y a partir de 1968, gracias a la ‘knuckleball’ se transformó en una auténtica máquina de despachar bateadores. Lideró la Liga Americana en apariciones por tres años consecutivos: 1968, 1969 y 1970.

Se le considera el relevista más resistente del béisbol. Su ‘knuckleball’ era tan confiable que podía lanzar varios innings por salida sin perder efectividad.

Consiguió hacer 49 aperturas en una temporada; lanzó más de 376 innings y fue líder en victorias de la Liga Americana (24). En sus casi dos décadas de carrera logró 164 victorias y 156 derrotas; propinó 1,411 ponches en 2,684 innings lanzados. Nunca ganó una Serie Mundial.

En 1976, en un juego contra Detroit Tigers, sufrió una fractura en la rodilla luego de recibir una conexión de Ron LeFlore que impactó y dañó su rótula. Aunque regresó, nunca volvió a su nivel previo. Su último juego fue un 22 de agosto de 1978.



