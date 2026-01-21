Carlos Beltrán reacciona a su entrada al Salón de la Fama 2026: “Mi vida ha cambiado”

Carlos Beltrán recibió la elección al Salón de la Fama de Cooperstown tras cuatro años en la boleta y el boricua afirmó que esta mención cambió su vida para siempre.

“Sin duda, hoy mi vida ha cambiado de verdad”, dijo Beltrán en una conferencia telefónica. “Lo que esto significa para mí, para Puerto Rico, para nuestra familia… Es simplemente maravilloso que, a lo largo de mi carrera, a través de los altibajos del béisbol, hoy pueda decir que soy miembro del Salón de la Fama”.

Beltrán recibió 84.2% en su cuarto año de elección, lo suficiente para superar el 75% necesario para ser miembro de Cooperstown.

El jardinero se convirtió en el sexto jugador de Puerto Rico en llegar al Salón de la Fama. Beltrán se une a: Roberto Clemente, Orlando Cepeda, Roberto Alomar, Ivan Rodriguez and Edgar Martínez.

Carlos Beltrán superó el escándalo de trampa de Houston

Beltrán tenía grandes méritos para ser electo al Salón de la Fama, aunque el escándalo de robo de señas en 2017 con Houston pesó lo suficiente para influir en su votación a Cooperstown.

“Intenté no involucrarme en ese proceso”, dijo Beltrán, y agregó que su esposa, Jessica, se encargaba de la votación para el Salón de la Fama. “Cada voto que recibí, sabía que lo había recibido porque ella casi gritaba. Me mantuvo informado durante todo el proceso. Yo estaba tranquilo”.

El toletero boricua afirmó que entrará al Salón de la Fama con la gorra de los Mets de Nueva York, un equipo importante en su carrera.

Beltrán tuvo un promedio de bateo de .280 con 878 hits, 149 jonrones, 559 carreras impulsadas y 551 carreras anotadas en 839 juegos para los Mets en su carrera.

“Sin duda, los Mets son una parte importante de mi identidad”, dijo Beltrán. “Sin duda, los Mets tienen un gran peso en esa decisión”.

Carlos Beltrán jugó 20 temporadas para 7 equipos, incluyendo los Mets y los Royals. Tuvo un promedio de bateo de .279, 2,725 hits, 435 jonrones, 1,587 carreras impulsadas y 1,582 carreras anotadas.

Además ganó 3 Guantes de Oro, el premio al Novato del Año, 2 Bates de Plata y 1 Serie Mundial.

