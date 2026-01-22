Publican nuevos detalles de la ruptura entre Karol G y Ferxxo

El romance de Karol G y Feid terminó y luego de que el portal TMZ confirmó la noticia, han surgido nuevos detalles detrás de este hecho.

Tanya Charry, reportera colombiana del programa El Gordo y la Flaca, dijo que la información ha sorprendido a muchos fanáticos, debido a que la Bichota y Ferxxo se mostraron durante un largo tiempo enamorados.

“Ella incluso había dicho que ellos entendían un poco la carrera del otro y por eso no se podían ver mucho, pero esto pudo haber sido lo que ocasionó la ruptura definitiva, que incluso los rumores venían desde hace mucho tiempo”, dijo antes de presentar un material dedicado a la separación.

La periodista dijo que la última vez que se les vio juntos fue en un paseo en Ibiza el año pasado en el que ambos cantaban con emoción el tema ‘Verano Rosa’, que se convirtió en todo un éxito.

Además, aseguró que fuentes cercanas al reguetonero le comentaron que fue él quien empezó a hablar del tema con Karol G, pues sentía que sus vidas estaban tomando rumbos distintos. “Ella ha estado mucho tiempo en Estados Unidos preparando su presentación para Coachella, él quiere a una mujer que esté a su lado, pero tampoco quiere detener la carrera de Karol”.

Pero no todo está dicho, ya que terminaron en buenas condiciones y no descartan que el tiempo los pueda unir. “El acuerdo fue claro: terminamos y seguimos nuestras vidas y si en el camino nos encontramos, podemos volver”, comentó Tanya Charry sobre la información que recibió.

También comentó que no fue casual que se filtrara la confirmación de que terminaron, ya que Ferxxo estaría saliendo con alguien. “Aparentemente ellos, por medio de sus publicistas, y saben que muchos artistas lo hacen, filtran la confirmación de su ruptura. Esto lo habrían hecho porque Feid sigue su vida y ha estado saliendo o conociendo a otras personas y no quieren que se vean como infieles”, comentó.

