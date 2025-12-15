Karol G sorprende a sus fans con radical cambio de look que ella misma se realizó

La cantante Karol G dejó boquiabiertos a sus seguidores al revelar un renovado cambio de look que ella misma se realizó antes de finalizar este año que estuvo lleno de logros, recorridos alrededor del mundo y crecimiento interior.

Mientras disfrutaba de unos días de descanso en Hawái, la colombiana optó por cortarse el cabello por su propia cuenta. A través de sus historias en Instagram, mostró el proceso con naturalidad, dejando ver algunos mechones sobre el lavamanos y acompañando la imagen con la frase: “Me corté el pelo yo misma… aprovechando la temporada pa’ que me crezca bien sanito”.

El nuevo look dio como resultado un estilo mucho más corto, relajado y fresco, que deja su melena a la altura del cuello y resalta sus rasgos.

Como era de esperase, las reacciones no se hicieron esperar. Muchos de sus seguidores celebraron su atrevimiento y otros interpretaron el cambio de la intérprete como una forma de “cerrar ciclos”.

Más allá de su cambio de imagen, Karol G también publicó algunas imágenes de sus vacaciones en Hawái, donde se dejó ver disfrutando del mar, la arena y los atardeceres en compañía de familiares y amigos cercanos. Lejos de los conciertos y del intenso ritmo de las giras, “La Bichota” se permitió reconectar con la naturaleza y tomarse un respiro para recargar energías de cara al 2026.

Por otro lado, cabe mencionar que la publicación también desató que algunos usuarios aprovecharan la ocasión para reavivar las especulaciones sobre una posible separación con Feid.

Sin embargo, ni él ni la cantante han hecho declaraciones al respecto y hasta el momento, ambos parecen concentrados en sus respectivas carreras musicales y en mantener su vida personal alejada del escrutinio público.

Haz click en la publicación

Sigue leyendo: