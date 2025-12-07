Karol G lanzó el videoclip del tema Ivonny Bonita

La cantante colombiana Karol G estrenó el videoclip del tema de Ivonny Bonita, que forma parte de su álbum Tropicoqueta.

La artista compartió la noticia en su cuenta en Instagram, emocionando a sus seguidores por este nuevo trabajo audiovisual.

Algunos fanáticos de la Bichota dejaron mensajes como: “Háganme volver cada vez que vean esto”, “Nos dejó con un gran mensaje, las cadenas sinónimo de las prisiones que nosotros mismos forjamos, a veces nos aferramos a nuestras raíces, sin sentirlas parte de nosotros y finalizar con el despertar espiritual y ser un todo con la naturaleza, los elementos… Eso es vida…. Somos Ivonny. Eres icónica Carolina”.

Otros que le dejaron fueron: Esta canción es la cura exacta para todas .. que sensualidad, que fuerza, que todo … Ella es impresionante, nos dio magia, fuerza, todo”.

El estreno de este videoclip coincidió con el lanzamiento de su documental titulado La Premiere.

Carolina Giraldo, nombre de pila de la artista, publicó en su cuenta en Instagram un mensaje en el que habló con emoción de este material: “Hoy me desperté feliz, nerviosa, emocionada y con el corazón a mi. Después de tantos meses de planeación, trabajo y amor, ¡por fin! Van a ver estos 45 minutos que llevamos preparando como un regalo para ustedes. Ojalá lo de hoy sea la excusa perfecta para juntarse, celebrar y disfrutar la vida, con la gente que más quieres y sobre todo en esta época. Que mi música siga sanando, uniendo generaciones e inspirando a muchos… ese es el verdadero sueño”.

La Bichota se ha convertido en una de las exponentes del reguetón más importantes de los últimos tiempos, gracias a sus poderosas letras, ritmos contagiosos y sobre todo un estilo que ha encantado a millones de personas.

