Venezolano César Farías es el nuevo DT del Barcelona de Guayaquil

El venezolano César Farías asumió oficialmente su cargo como director técnico del Barcelona SC de Ecuador, asegurando que llega “con la mejor energía” para liderar a un club al que definió como un “gigante de América”.

“No es un paso cualquiera, es una responsabilidad con la historia de este gigante de América”, afirmó Farías tras ser abordado por la prensa local luego de su llegada al país sudamericano, donde también subrayó que se siente “honrado” de asumir el reto.

“He seguido a Barcelona desde la final de la Copa Libertadores de 1998 contra Vasco da Gama, pues en esa época me preparaba en Brasil”, señaló en declaraciones a medios como ECDF.

"FELIZ DE PODER DIRIGIR A ESTE GIGANTE DE AMÉRICA"



El entrenador de 52 años iniciará su ciclo este jueves en un partido amistoso ante Universidad Católica, como parte de la pretemporada de 2026, con la mirada puesta en la Copa Libertadores y los torneos locales.

El venezolano asumirá este nuevo reto en Ecuador con un currículum que incluyen etapas, entre otras, en Deportivo Táchira y Anzoátegui (Venezuela), The Strongest (Bolivia) y Aucas, con el que logró el primer título ecuatoriano en la historia del club.

Barcelona SC, el equipo más ganador del fútbol ecuatoriano con 16 títulos, ya comenzó a mover su plantilla pese a las dificultades económicas con las que cerró la temporada pasada.

El Ídolo del Astillero debutará en la Copa Libertadores el 18 de febrero, cuando reciba a Argentinos Juniors en el partido de ida de la segunda fase previa, y tres días después hará su estreno en la Liga Pro 2026.

