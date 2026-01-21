Senegal regala terrenos y $135,000 dólares a los campeones de la Copa Africana de Naciones

El presidente de Senegal Bassirou-Diomaye Faye premió a los jugadores de la selección nacional de fútbol con un bono de aproximadamente $135,000 dólares y la entrega de terrenos tras conquistar su segunda Copa Africana de Naciones, luego de vencer 1-0 a Marruecos en la final.

“He entregado a cada León presente 75 millones de francos CFA (moneda local)”, afirmó Faye la pasada noche desde el Palacio de la República, detallando que además cada futbolista recibirá parcelas de 1,500 m² en la Petite-Côte, una zona popular del litoral senegalés al sur de Dakar, la capital.

Medios locales también reportaron que Faye anunció premios económicos y terrenos menores para dirigentes de la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) y otros miembros de la delegación que acompañó al equipo en la Copa de África.

El seleccionador nacional Pape Thiaw y el resto del cuerpo técnico fueron condecorados en un acto solemne con el rango de Comandantes de la Orden Nacional del León, la más alta distinción en Senegal.

Senegal se proclamó campeón de la Copa Africana de Naciones al vencer 1-0 a Marruecos en Rabat, en un partido lleno de polémica que incluyó el abandono del terreno de juego por parte del equipo senegalés en protesta por un penalti señalado en contra en el minuto 95.

Con esta victoria, Senegal consolidó su segundo trofeo continental y prolongó el historial sin títulos de su rival de turno en más de medio siglo.

