Sale a la luz video del robo a la casa del fallecido piloto de NASCAR Greg Biffle

Días después de que la casa del fallecido piloto de NASCAR, Greg Biffle, fuese robada, salió a la luz el video de las cámaras de seguridad de la propiedad.

La Oficina del Sheriff del Condado de Iredell en Carolina del Norte, compartió el material audiovisual el pasado miércoles por la noche. En las imágenes, se observa a un sujeto suéter, capucha y máscara.

El hombre entró en la propiedad de Biffle en Carolina del Norte, alrededor de las 11 de la noche del 7 de enero y se le ve con una enorme mochila donde sustrajo $30,000 en efectivo, trofeos y recuerdos de NASCAR y dos pistolas Glock.

🚨#BREAKING: North Carolina police have released never-before-seen security camera footage of the suspect who broke into Greg Biffle's home after his death and stole $30,000 and his NASCAR memorabilia.



Greg Biffle was a hero during Hurricane Helene, flying his own personal… pic.twitter.com/ShWqxYI0wY — Matt Van Swol (@mattvanswol) January 21, 2026

El pasado 18 de diciembre, el legendario piloto de NASCAR Greg Biffle murió luego de que un avión privado se incendiara tras realizar un aterrizaje de emergencia cerca del Aeropuerto Regional de Statesville en Carolina del Norte.

Greg iba en compañía de su esposa Cristina e hijos Emma y Ryder a bordo del Cessna C550 que estalló en un gran incendio cuando golpeó el suelo cerca de la pista en un aeropuerto de Statesville. Las seis personas en la aeronave murieron.

Carolina del Norte ha sido locación de malas noticias para el mundo del NASCAR en el último mes. El pasado 5 de diciembre murió el expiloto Michael Annett a los 39 años.

Al fatal accidente de Biffle se suma la tragedia que vivo el piloto Denny Hamlin. Antes de finalizar el 2025, su padre murió en un trágico y devastador incendio en su casa en Carolina del Norte. En el accidente resultó herida de gravedad su madre.

Biffle fue una de las figuras más destacadas del automovilismo estadounidense. Inició su carrera en NASCAR en 1995, siendo Novato del Año de la Craftsman Truck Series en 1998 y se proclamó campeón de esa categoría en 2000.

En la NASCAR Cup Series, disputó 515 carreras a lo largo de 14 temporadas, logró 19 victorias y finalizó seis veces entre los diez mejores del campeonato, incluyendo un segundo puesto en 2005, consolidándose como un habitual contendiente en los playoffs.

El piloto se retiró de la competencia a tiempo completo en 2016. Siete años después, en 2023, fue incluido entre los 75 mejores pilotos en la historia de NASCAR y posteriormente fue nominado al Salón de la Fama de NASCAR, clase 2026.



