Roban $30,000 dólares de la casa del piloto de NASCAR Greg Biffle después de su muerte en un accidente aéreo

Las malas noticias no cesan en el mundo de la NASCAR. Semanas después de que el piloto Greg Biffle muriera junto a otras seis personas en un accidente aéreo, su casa en Carolina del Norte fue asaltada y los ladrones se llevaron $30,000 dólares en efectivo.

De acuerdo con un informe de la Oficina del Sheriff del Condado de Iredell, el robo ocurrió el pasado 8 de enero. Según el sheriff Darren Campbell, los ladrones lograron acceder a la caja fuerte y se llevaron $30,000 dólares en efectivo, una mochila, armas y recuerdos y colecciones del piloto.

Asimismo, Campbell detalló que al momento del robo la casa no contaba con medidas de seguridad. Hasta el momento no se han identificado sospechosos.

“Estamos trabajando en el caso. Estamos esperando algunas pruebas digitales”, dijo Campbell y citó la agencia de noticias ‘The Associated Press’.

El pasado 18 de diciembre, el legendario piloto de NASCAR Greg Biffle murió luego de que un avión privado se incendiara tras realizar un aterrizaje de emergencia cerca del Aeropuerto Regional de Statesville en Carolina del Norte.

Greg iba en compañía de su esposa Cristina e hijos Emma y Ryder a bordo del Cessna C550 que estalló en un gran incendio cuando golpeó el suelo cerca de la pista en un aeropuerto de Statesville. Las seis personas en la aeronave murieron.

Carolina del Norte ha sido locación de malas noticias para el mundo del NASCAR en el último mes. El pasado 5 de diciembre murió el expiloto Michael Annett a los 39 años.

Al fatal accidente de Biffle se suma la tragedia que vivo el piloto Denny Hamlin. Antes de finalizar el 2025, su padre murió en un trágico y devastador incendio en su casa en Carolina del Norte. En el accidente resultó herida de gravedad su madre.

Biffle fue una de las figuras más destacadas del automovilismo estadounidense. Inició su carrera en NASCAR en 1995, siendo Novato del Año de la Craftsman Truck Series en 1998 y se proclamó campeón de esa categoría en 2000.

En la NASCAR Cup Series, disputó 515 carreras a lo largo de 14 temporadas, logró 19 victorias y finalizó seis veces entre los diez mejores del campeonato, incluyendo un segundo puesto en 2005, consolidándose como un habitual contendiente en los playoffs.

El piloto se retiró de la competencia a tiempo completo en 2016. Siete años después, en 2023, fue incluido entre los 75 mejores pilotos en la historia de NASCAR y posteriormente fue nominado al Salón de la Fama de NASCAR, clase 2026.



