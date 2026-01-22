Taylor Swift entrará este 2026 al Salón de la Fama de los Compositores

Taylor Swift será incorporada este verano al Salón de la Fama de los Compositores, un reconocimiento que la convertirá, con 36 años, en una de las personas más jóvenes en recibir esta distinción reservada a los autores de algunas de las canciones más influyentes de la historia.

La artista integrará la generación 2026, que también incluye a Alanis Morissette, Kenny Loggins, Christopher “Tricky” Stewart, Paul Stanley y Gene Simmons (KISS), así como a Terry Britten, Graham Lyle y Walter Afanasieff.

Según informó Rolling Stone, el récord del homenajeado más joven en la historia del Salón pertenece a Stevie Wonder, quien fue reconocido a los 33 años en 1983. Las normas establecen que un compositor puede ser considerado una vez que se cumplen 20 años desde el lanzamiento de su primera canción comercial, requisito que Swift alcanzó este año con el aniversario de “Tim McGraw”, su sencillo debut publicado en junio de 2006, cuando tenía solo 16 años.

“Taylor cumplía los requisitos desde los 16 años. En cuanto a edad, es la más joven, y no sé cuándo volveremos a ver a alguien así”, explicó Linda Moran, presidenta y directora ejecutiva del Salón de la Fama de los Compositores.

En el mismo evento se rendirá homenaje a Alanis Morissette por composiciones que marcaron a toda una generación, como “You Oughta Know” e “Ironic”, y a Kenny Loggins, autor de clásicos de bandas sonoras como “Footloose” y “Danger Zone”.

La lista de reconocidos también incluye al compositor y productor Christopher “Tricky” Stewart, responsable de éxitos como “Single Ladies (Put a Ring on It)” de Beyoncé y “Umbrella” de Rihanna; a Walter Afanasieff, colaborador esencial de Mariah Carey en canciones como “Hero” y “All I Want for Christmas Is You”; al dúo británico Terry Britten y Graham Lyle, autores de “What’s Love Got to Do with It”; y a Paul Stanley y Gene Simmons, creadores de himnos de KISS como “Rock and Roll All Nite”.

“La industria musical se basa en el talento de los compositores que crean canciones inolvidables. Todo comienza con la canción y su creador. Este grupo no solo representa himnos icónicos, sino la unidad entre géneros y generaciones”, afirmó Nile Rodgers, presidente del Salón de la Fama de los Compositores.

La ceremonia de incorporación se llevará a cabo el 11 de junio en el Hotel Marriott Marquis de Nueva York.

Haz click en la publicación

Sigue leyendo: