Trump presenta su Junta de Paz para Gaza pese a la resistencia de sus aliados europeos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezó este jueves en el Foro Económico Mundial la ceremonia oficial de constitución de la Junta de Paz.

Durante el acto, el mandatario calificó la jornada como un “día muy emocionante” y proyectó que esta nueva organización se posicionará como uno de los “organismos más importantes” desarrollados hasta la fecha.

“Como todos pueden ver hoy, los primeros pasos hacia un futuro más brillante para Medio Oriente y un futuro mucho más seguro para el mundo se están desarrollando ante sus propios ojos”, señaló Trump. “Juntos estamos en posición de tener una oportunidad increíble, ni siquiera la llamo oportunidad, creo que va a suceder, de poner fin a décadas de sufrimiento, detener generaciones de odio y derramamiento de sangre y forjar una paz hermosa, duradera y gloriosa para esa región”.

¿Cuál ha sido la postura internacional a esta propuesta?

Hasta el momento, un total de 25 países confirmaron su integración en la junta, según datos proporcionados por el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff. Entre los firmantes se encuentran Argentina, Israel, Arabia Saudita, Egipto, Turquía, Hungría, Indonesia, Pakistán y los Emiratos Árabes Unidos, entre otros países de Europa del Este, Asia y América Latina, reseñó ABC News.

Pese a la convocatoria extendida a más de 50 líderes mundiales, los principales aliados europeos de Estados Unidos, como el Reino Unido, Alemania e Italia, no han confirmado su participación. Por su parte, países como Francia, Noruega y Suecia han rechazado la invitación o manifestado reservas considerables sobre la propuesta.

“Creo que la Junta de la Paz será la más prestigiosa de la historia, y realizará mucho trabajo que las Naciones Unidas deberían haber hecho”. Al ser consultado sobre si esta entidad sustituiría a la ONU, el mandatario respondió: “Podría ser”, dijo Trump el pasado miércoles

Sigue leyendo:

– Tribunal Supremo tiene sus reservas a argumentos de Trump por despido de gobernadora de la Fed, Lisa Cook

– Delcy Rodríguez tiene previsto visitar Washington D.C., según funcionario de la Casa Blanca

– Trump anuncia acuerdo sobre Groenlandia y cancela la amenaza de aranceles