Trump y Zelenski sostienen reunión en Davos en busca de un acuerdo de paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario de Ucrania, Volodímir Zelenski, mantuvieron este jueves una reunión clave en el Foro Económico Mundial. De acuerdo con Sergui Nikifórov, portavoz de la Presidencia ucraniana, el encuentro ya ha comenzado con el objetivo de acercarse a un pacto de paz.

Trump mostró su confianza en el éxito de las negociaciones actuales, y afirmó que la resolución del conflicto “llegará muy pronto”. Esta postura coincide con las declaraciones de Steve Witkoff, enviado especial de la Casa Blanca, quien aseguró que el diálogo está prácticamente cerrado a falta de un solo punto de discusión.

“Pienso que nos queda solamente una cuestión; hemos hablado repetidamente sobre ella y creo que tiene solución. Si ambas partes quieren resolverla, se resolverá”, explicó Witkoff, quien tiene previsto reunirse con el presidente ruso, Vladímir Putin, tras abandonar Suiza este mismo jueves.

Acuerdos económicos y planes de reconstrucción

La presencia de Zelenski en Davos estaba condicionada a la firma de documentos internacionales relevantes. El gobierno ucraniano busca consolidar un acuerdo económico que permita movilizar hasta $800,000 millones de dólares para la reconstrucción del país, contando con el apoyo de la Unión Europea y el G7.

Los textos negociados entre Kiev y Washington incluyen además la creación de una zona de libre comercio sin aranceles y garantías de seguridad para el periodo de posguerra. Estos documentos buscan establecer una hoja de ruta clara para la estabilidad de Ucrania una vez cesen las hostilidades.

Reuniones estratégicas y mediación financiera

En las horas previas al encuentro presidencial, los equipos técnicos realizaron gestiones de alto nivel. Los negociadores ucranianos Rustem Umérov y Kirilo Budánov se reunieron con los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner.

En las conversaciones también participó el fondo de inversiones BlackRock, pieza fundamental en la planificación financiera para la reconstrucción ucraniana.

Posteriormente, está previsto que Umérov y Kushner viajen a Moscú y Abu Dabi para dar continuidad a las negociaciones con representantes rusos en diferentes formatos diplomáticos.

