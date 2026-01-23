Arrancan elecciones especiales en el Distrito 36:¿Quién reemplazará a Mamdani en la Asamblea?

Hasta hace un par de semanas el actual alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ocupaba la silla a la Asamblea estatal por el Distrito 36, de Astoria, Queens. Y tras dejar su cargo para manejar las riendas de la Gran Manzana, este sábado 24 de enero se dará inicio formal a las elecciones especiales para llenar el puesto que dejó el exlegislador. El domingo no habrá sitios de votación abiertos debido a la alerta invernal.

Tres mujeres: Diana Moreno, activista de origen ecuatoriano, Rana Abdelhamid, defensora comunal de origen egipcio y Mary Jobaida, líder comunitaria nacida en Bangladesh, son las candidatas de Astoria que se disputa la curul a la silla legislativa, con un mensaje similar sobre su compromiso para luchar por una ciudad más asequible pero con historias de vida diferentes.

Y con los comicios a punto de empezar, que tendrán como fecha final el martes 3 de febrero, las aspirantes a asumir el cargo que deja Mamdani están intentando convencer a los electores de que cada una es la mejor opción demócrata.

Las candidatas han estado golpeando puertas, al estilo Mamdani, haciendo llamadas, enviando mensajes a través de redes sociales y acudiendo a eventos comunales, donde han recalcado que de llegar a Albany ayudarán a impulsar la agenda del alcalde, no solo para su distrito, una zona de la Gran Manzana con amplia presencia inmigrante sino para todos los neoyorquinos.

Se estima que casi el 25% de quienes viven en Astoria y Long Island City, vecindarios que conforman el Distrito 36, son hispanos, por lo que el electorado latino pudiera hacer mover la balanza a favor de las aspirantes.

Mary Jobaida se presenta como “una madre y defensora de la inclusión y la justicia”. Recalca que su candidatura está inspirada en sus “más de dos décadas de experiencia viviendo en Long Island City y criando a sus hijos allí”.

La candidata ha utilizado su trabajo y activismo para ayudar a organizar a comunidades desfavorecidas como su mejor carta de presentación para hacer que en estos comicios especiales, para los cuales la Junta Electoral de Nueva York abrirá 70 puestos de votación en la jornada de voto anticipado y un número más grande en las elecciones formales del 3 de febrero, los electores la respalden.

“Día a día, vemos cómo aumenta la desigualdad económica, y el costo de vida para los neoyorquinos se ha vuelto insostenible. Mary se postula para abordar los problemas de asequibilidad y hacer de Nueva York una ciudad inclusiva, justa y habitable para todos”, asegura la campaña de la aspirante.

Rana Abdelhamid, quien de ganar sería la primera mujer egipcia y musulmana en llegar a la Asamblea, por su parte, insiste en que haber crecido en el Distrito al que aspira representar y el conocimiento que tiene de sus vecindarios y sus necesidades la habilitan para hacer un buen trabajo en Albany.

“Me postulo para la Asamblea Estatal porque Astoria y Long Island City son mi hogar. Durante diecisiete años, he construido redes de apoyo mutuo, he impartido clases de defensa personal, he dirigido un centro de seguridad comunitaria y he luchado por las familias que se enfrentan al aumento del costo de vida y a viviendas inseguras”, dice la candidata. “Como su representante en la Asamblea, quiero llevar las voces de las personas a las que he apoyado durante años a los lugares donde se toman las decisiones”.

Este sabado 24 de enero arrancan las elecciones especiales en el Distrito 36 de Queens para elegir al sucesor de Mamdani a la Asamblea. Foto Edwin Martínez. Crédito: Edwin Martinez | Impremedia

Diana Moreno, la candidata que recibió el respaldo de Mamdani y del Partido de las Familias Trabajadoras, lo que en opinión de algunos votantes le da ventaja en la contienda, defiende su labor como líder comunal y defensora de las comunidades vulnerables como la llave del que expertos políticos vaticinan como un eventual triunfo.

“Me presento como parte del movimiento que llevó al alcalde Mamdani —nuestro primer alcalde de origen asiático del sur y musulmán— a la alcaldía”, afirma la aspirante latina, quien también es miembro de la organización Socialistas Demócratas de América. “Estamos aprovechando la energía de la campaña de Mamdani, lo que significa que tenemos una operación de campo muy sólida con cientos de voluntarios que ya han tocado más de 7.000 puertas”.

La candidata a la Asamblea, quien es madre de un pequeño de casi dos años destaca que de ser elegida para el cargo luchará por el programa de cuidado infantil gratuito para niños pequeños, una de las banderas de las propuestas con las que el exasambleísta del Distrito 36 llegó a la Alcaldía de Nueva York.

“Este es el año para implementarlo en todos los rincones de la ciudad de Nueva York”, aseguró Moreno al referirse a esa iniciativa. “Aprobar el cuidado infantil universal en el Estado de Nueva York me afecta personalmente como madre, y estoy encantada de recibir el apoyo del alcalde Mamdani y la gobernadora Hochul mientras continúo con mi campaña. Estoy segura de que lograré que mis vecinos salgan a votar y de involucrar a quienes me rodean”.

Quiénes compiten por la curul en la Asamblea

Diana Moreno, de origen ecuatoriano y apoyada por Mamdani

de origen ecuatoriano y apoyada por Mamdani Rana Abdelhamid, de origen egipcio y apoyada por Nydia Velásquez

de origen egipcio y apoyada por Nydia Velásquez Mary Jobaida, de Bangladesh y líder comunitara

Datos sobre la jornada electoral en el Distrito 36