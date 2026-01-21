Transporte público en disputa: Mamdani propone pasaje gratis mientras MTA quiere controlar las tarifas

A la vez que el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, quiere autobuses gratis en toda la Gran Manzana, la ciudad pierde cerca de mil millones de dólares anuales en la evasión de tarifas.

La frecuencia con la que se evade el pago de tarifas de autobuses le cuesta a la ciudad decenas de millones de dólares al año, alrededor del doble que quienes evaden el pago del metro.

Pese al plan de autobús gratuito del alcalde, la Gran Manzana está tomando nuevas medidas para asegurarse de que todas las personas paguen.

Al subir a un autobús de la MTA, se supone que se debe usar el teléfono celular o tarjeta de crédito para pagar en el sistema electrónico OMNY. Al pagar, aparece una pantalla verde de “adelante” y los pasajeros suben al tren.

El medio Eyewitness News recorrió dos de las rutas más usadas, la Bx12 en el Bronx y la M15 desde Harlem a Manhattan, y se encontró con que muchas personas no pagan para viajar en el transporte público.

En varios casos, más de la mitad de los usuarios que ingresaban a los autobuses llenos de gente ignoraron el sistema de pago y entraron aparentemente sin pagar su pasaje.

Esto no solo sucede cuando las personas entran por la parte de atrás del autobús, sino también cuando los pasajeros ingresan por la parte delantera, al lado del conductor.

Las cámaras captaron a decenas de usuarios que no pagaron durante dos horas. En varios casos, grupos enteros entraron sin pagar.

Mamdani, que viajó recientemente en el autobús Q70 en Queens, donde reiteró su deseo de tener autobuses gratuitos.

“Seguimos tan comprometidos como antes con cumplir nuestra promesa de hacer que los autobuses sean rápidos y gratuitos en la ciudad más cara del país“, apuntó el alcalde.

Un reciente informe de la Comisión de Presupuesto Ciudadano (CBC) muestra que muchas personas ya viajan gratis cuando no deberían hacerlo.

De acuerdo con la comisión, más de 700 usuarios por minuto evaden el pago de pasajes en los autobuses, y el número va en aumento. Sumado a los evasores de tarifas del metro, el costo para la ciudad fue de aproximadamente $900 millones de dólares el año pasado.

“La evasión de tarifas de autobús es un verdadero desafío para la MTA; no es como si se pudiera colocar un oficial de policía o un guardia desarmado en cada autobús”, señaló Ana Champeny de la Comisión de Presupuesto Ciudadano.

Es dinero que la ciudad necesita para realizar mejoras en el transporte y mantener los autobuses en circulación, informó ABC 7 NY.

“No podemos seguir haciendo funcionar autobuses y metros si los ingresos se van al inodoro”, expresó el director ejecutivo de la MTA. Janno Lieber.

Cuando se le cuestionó a Lieber si hay algún escenario para realmente tener autobuses gratuitos cuando la Gran Manzana ya enfrenta una pérdida cercana de los mil millones de dólares por evasión de tarifas, apuntó: “Escuche, he comentado algunas de mis preguntas al respecto; esperamos tener conversaciones con el nuevo alcalde y su equipo”.

“Él es un defensor del transporte público; su retórica y su énfasis en el transporte público son bienvenidos; obviamente, tenemos algunos asuntos complicados que discutir y resolver“, expresó Lieber.

Pero parece que la MTA no cuenta con un sistema de autobuses gratuitos.

Para fines de año, planea contratar personas para verificar a los pasajeros del autobús una vez que estén a bordo para garantizar que no se produzcan evasiones de tarifas.

“Podemos implementar una forma moderna y mucho más efectiva de controlar el pago de tarifas: tendremos personas con dispositivos portátiles que puedan pedir a la gente que muestre cómo pagaron“, manifestó el director ejecutivo de la MTA.

De acuerdo con la gobernadora Kathy Hochul, el estado no planea financiar ningún programa de autobuses gratuitos próximamente; la gobernadora aseguró que no forma parte de su presupuesto, al menos para el año que viene.

