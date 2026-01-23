Arrestan a ex atleta olímpico Ryan Wedding en México por narcotráfico

El ex atleta olímpico canadiense Ryan Wedding, uno de los narcotraficantes más buscados de Estados Unidos y que ha sido comparado con Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, fue capturado el jueves por la noche en México.

Wedding fue arrestado en suelo mexicano y será extraditado a Estados Unidos, de acuerdo al FBI.

“Ryan James Wedding fue detenido en México anoche. Está siendo trasladado de México a Estados Unidos a través del FBI para enfrentar la justicia”, anunció en un comunicado el director de la agencia policial, Kash Patel, quien se encuentra en México para reunirse con el secretario mexicano de Seguridad Pública, Omar García Harfuch.

Ryan Wedding estuvo más de 10 años escondido por narcotráfico

Wedding estuvo escondido en México durante más de una década y desde 2024 afronta cargos de tráfico de cocaína y asesinato en Estados Unidos, donde era uno de los fugitivos más buscados por el FBI.

En noviembre de 2025, las autoridades estadounidenses incrementaron de $10 a $15 millones de dólares la recompensa por información que facilitara la captura de Wedding, quien representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en Salt Lake City (Utah, EE.UU.) en la modalidad de ‘snowboard’.

El director del FBI declaró durante una rueda de prensa entonces que Wedding era uno de los peores narcotraficantes de Norteamérica.

“Que nadie se equivoque, Ryan Wedding es la versión moderna de Pablo Escobar. Es la versión moderna de ‘el Chapo’ Guzmán”, afirmó.

De atleta olímpico a narcotraficante

Wedding pasó de ser un atleta olímpico en 2002 a ser arrestado y sentenciado en 2010 a 48 meses de prisión por intentar transportar a Canadá 24 kilos de cocaína desde San Diego (EE.UU.).

Tras cumplir su condena, Wedding fue extraditado en 2011 a Canadá, desde dónde intentó organizar el transporte de toneladas de droga para el cártel de Sinaloa, la organización de ‘El Chapo’.

Cuando estaba a punto de ser detenido por la Policía canadiense, Wedding huyó a México desde donde ordenó el asesinato de varias personas y dirigió su red de narcotráfico.

