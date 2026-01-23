Bélgica jugará contra Estados Unidos y México antes de Mundial 2026

La selección de Bélgica se medirá en partidos amistosos contra Estados Unidos y México antes del Mundial 2026. Además, jugarán contra Croacia y Túnez como preparatoria a la Copa del Mundo.

El primero de esos encuentros se disputará durante una primera concentración de la selección belga en América para aclimatarse. Estos serán los duelos amistosos contra Estados Unidos, el 28 de marzo, y contra México, el 31, que junto a Canadá son los países anfitriones del Campeonato del Mundo de 2026.

La Federación belga añadió a su calendario un partido contra Croacia en Rijeka el 2 de junio y otro contra Túnez el 6 de ese mes, disputado en el estadio Rey Balduino de Bruselas.

Después, la selección de Kevin de Bruyne, Romelu Lukaku y Thibaut Courtois que dirige el francés Rudi Garcia, viajará al torneo, donde se estrenará contra Egipto el 15 de junio, dentro de un grupo en el que también figuran Irán y Nueva Zelanda.

¿Qué partidos amistosos tiene Estados Unidos antes del Mundial 2026?

Estados Unidos tiene pactado cuatro encuentros amistosos antes de la Copa del Mundo y su debut el próximo 12 de junio.

El primero será ante Bélgica (28 de marzo) y luego se medirá a Portugal (31 de marzo) para cerrar la doble fecha FIFA de marzo.

Los últimos dos partidos antes del Mundial 2026 será ante Senegal (31 de mayo) y con Alemania (6 de junio). Luego debutará oficialmente el 12 de junio ante Paraguay en el Mundial 2026.

¿Qué partidos amistosos tiene México antes del Mundial 2026?

El Tri tiene solo dos partidos, además del encuentro con Bolivia del próximo domingo.

México jugará contra Islandia el próximo 25 de febrero y cerrará su preparación contra Bélgica, a la espera de que pueda pactar otro encuentro más cercana al debut contra Sudáfrica.

