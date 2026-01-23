Asesinan a Kevin Johnson, ex jugador de los Eagles y New England, a los 55 años

Kevin Johnson, ex jugador de los Philadelphia Eagles, falleció a los 55 años en un hecho violento que ya es investigado como homicidio por las autoridades de California, según confirmó el médico forense del condado de Los Ángeles.

Murió Kevin Johnson, ex jugador de los Eagles

El ex liniero defensivo fue declarado muerto la mañana del miércoles tras ser encontrado inconsciente en un campamento para personas sin hogar.

De acuerdo con el informe forense, la causa del fallecimiento fue un traumatismo craneoencefálico contundente y heridas por arma blanca. Las autoridades clasificaron su muerte como homicidio y el caso permanece bajo investigación.

Los investigadores indicaron que Johnson vivía en el campamento al momento de su muerte, mientras que personas cercanas señalaron que el ex jugador enfrentó problemas de salud en años recientes, los cuales influyeron en su situación personal.

A former defensive lineman for the Eagles and Raiders is found dead near a Compton homeless camp. 55-year-old Kevin Johnson was found with blunt force head trauma and stab wounds Wednesday morning. Eyewitness News with new clues in the shocking homicide – Tonight at 11 from ABC7 pic.twitter.com/SBDSGoW1ng — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) January 23, 2026

La carrera de Kevin Johnson en la NFL

Kevin Johnson fue seleccionado en la cuarta ronda del Draft de la NFL de 1993 por los New England Patriots. A lo largo de su trayectoria profesional, también vistió los colores de Minnesota Vikings, Oakland Raiders y Philadelphia Eagles, donde tuvo uno de los pasajes más destacados de su carrera.

Con los Eagles, Johnson acumuló 43 tacleadas, incluyendo siete capturas de quarterback, y protagonizó una de sus jugadas más recordadas al devolver un balón suelto para touchdown durante sus dos temporadas en Filadelfia.

En 1997 disputó 15 partidos con los Raiders, antes de continuar su carrera en otras ligas.

Tras su paso por la NFL, Johnson prolongó su vínculo con el fútbol americano en la Arena Football League (AFL), donde jugó con los Orlando Predators y Los Angeles Avengers, manteniéndose activo en el deporte que marcó su vida.

Nacido en Los Ángeles, Kevin Johnson jugó a nivel universitario con Texas Southern, desde donde dio el salto al profesionalismo.

Sigue leyendo:

NFL: Confirman que el FBI investiga la muerte del expropietario de los Indianapolis Colts, Jim Irsay

Jung Hoo Lee, de San Francisco Giants, fue retenido en el aeropuerto de Los Ángeles por problemas de documentación