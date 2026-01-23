Cientos de personas marcharon en Nueva York para exigir la retirada de ICE

Cientos de personas marcharon esta viernes en Nueva York para exigir la retirada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y protestar contra lo que describieron como ataques indiscriminados y violencia policial en comunidades de Minnesota y otras partes del país.

Los ciudadanos alzaron consignas contra las prácticas de la agencia y exigieron cambios en las políticas migratorias y de control fronterizo.

Asimismo, expresaron su solidaridad con los manifestantes de Minneapolis y otros estados, donde en las últimas semanas se han registrados intensas protestas y enfrentamientos entre civiles y agentes federales en medio de feroces redadas contra extranjeros.

Los manifestantes piden la abolición de ICE | Foto: Impremedia

Los neoyorquinos exigieron a todos los funcionarios electos que se encarguen de retirar de inmediato “las fuerzas paramilitares federales” de las ciudades estadounidenses y exijan responsabilidades por “la ilegalidad y la violencia” en los operativos.

Activistas piden el fin de las redadas en los barrios, los ataques contra ciudadanos estadounidenses o migrantes, las detenciones con el rostro cubierto y las operaciones policiales en escuelas u otros espacios que deberían ser seguros para la comunidad.

También reclamaron a los legisladores del estado la aprobación de la Ley Nueva York para Todos para prohibir que las fuerzas del orden y los recursos estatales y locales se utilicen “para llevar a cabo una cruel agenda federal” de deportación.

En Minneapolis y otras ciudades de Minnesota, la jornada fue parte del Día de Verdad y Libertad, un llamado ala solidaridad tras semanas de tensión y movilizaciones en la región.

Los neoyorquinos piden la protección de las comunidades | Foto: Impremedia

Miles de residentes, incluidos trabajadores, líderes religiosos y miembros de sindicatos, protagonizaron una protesta masiva y un “apagón económico” que incluyó la suspensión de actividades laborales y escolares, así como marchas y concentraciones en el centro de Minneapolis y otras localidades.

La movilización responde, en parte, a la creciente presencia de agentes federales en el estado y a la muerte de Renee Nicole Good, una mujer de 37 años que falleció luego de recibir disparos por parte de un agente de ICE en un operativo en Minneapolis.

Ese hecho generó múltiples protestas y críticas al accionar de la agencia, que han intensificado el descontento en comunidades locales.

