Cómo deshacerte de las llamadas spam para siempre: esta técnica no falla

Las llamadas spam suelen vincularse con estafas, pero la realidad es otra. Recuerda que la palabra “spam” proviene de “comunicación digital no deseada o masiva“, por lo que al recibir este tipo mensajes o llamados, no necesariamente se trata de un engaño. Ahora bien, la clave está en cómo la enfrentas.

Debido a las frecuentes llamadas indeseadas, muchas veces provenientes de la misma empresa o servicio, algunos usuarios optan por contestar de manera grosera para que no vuelvan a marcar. Sin embargo, esto no soluciona la situación, ya que no es culpa del operador, sino de que tu número no ha sido eliminado de una lista de “potenciales clientes”.

En este sentido, existe una técnica efectiva y lógica para evitar que te sigan llamando. Puedes no contestar cuando el teléfono te indica “spam” o “número desconocido”, pero eso tampoco resuelve el problema de raíz.

La técnica perfecta para contestar llamadas spam

Lo primero que debes hacerle saber al operador o empleado de call center es que no estás interesado en lo que desea vender. No pierdas tu tiempo insultando o reclamando a una persona que no es responsable, sino que de manera directa trata de convencerle de que no vas a comprar absolutamente nada.

Es importante que respondas rápido y con determinación, preferiblemente de la siguiente forma: “No estoy interesado y me gustaría que por favor elimines mi contacto de la base de datos”. Cuando comunicas a una compañía sobre tu solicitud, es casi seguro que dejarán de llamarte. Porque incluso, si insisten en hacerlo, podrían tener problemas legales.

Por otro lado, nunca contestes una llamada a un número desconocido diciendo “sí”, ya que representa un riesgo a tu seguridad. Podría tratarse de una estafa en la que graban tu voz para autorizar sin tu permiso cualquier tipo de trámite, ya que les dejaste un peligroso “sí”.

Qué hacer si sospechas haber sido estafado en una llamada de spam

Si crees haber cometido un error durante una llamada de spam, lo primero es mantener la calma y actuar con rapidez. Es clave recordar qué información se compartió: datos personales, bancarios, contraseñas o códigos de verificación.

En caso de que hayas proporcionado información financiera, contacta de inmediato al banco o a la institución correspondiente para bloquear cuentas, cambiar claves y monitorear movimientos inusuales.

También es recomendable cambiar contraseñas de correos electrónicos, redes sociales y servicios sensibles, especialmente si se mencionaron durante la llamada. Y por último, y no menos importante, debes reportar la llamada a tu proveedor telefónico o autoridades policiales.

