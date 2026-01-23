Lupita Jones defiende a Fátima Bosch de las críticas por ser jurado en el Festival de Viña del Mar

Lupita Jones rechazó las críticas que ha generado la confirmación de Fátima Bosch, Miss Universe 2025, como jurado del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, en Chile.

La ex reina de belleza lamentó que la imagen de su compatriota se haya visto empañada por los escándalos del concurso Miss Universo.

“Es muy triste que a ella le esté tocando dar la cara por cosas que no tienen que ver con ella”, dijo en declaraciones recientes que dio a la prensa, según se vio en un video publicado por el programa ¡Siéntese Quien Pueda!, que transmite la cadena Univision.

En su opinión, Fátima está pagando por situaciones que ella no provocó. “Ella es Miss Universo y el relajo que se traigan los dueños de la organización es otro y no le corresponde a ella estar dando la cara por esas personas”, agregó.

En su opinión, la reina universal merece respeto y reconocimiento. “Y si hay algo que criticar, si hay algo que investigar, si hay algo que hacer, que se haga en contra de la organización”, destacó.

La reina de belleza ha sido una de las Miss Universo más controversiales de los últimos años, debido a denuncias de supuesto fraude en su coronación en Tailandia.

Además, ha sido bastante frontal con las críticas que recibe en redes sociales, al considerar que por ser una figura pública no tiene por qué soportar mensajes negativos de la gente.

Pese a los cuestionamientos, la presencia de Bosch en la Quinta Vergara sigue firme. Se espera que la joven soberana aproveche esta plataforma internacional para mostrar una faceta distinta, alejada de los conflictos administrativos de la organización, y enfocada en su rol como referente de la belleza.

