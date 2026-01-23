Scarlett Johansson y otras estrellas se unen a una campaña contra la IA

Scarlett Johansson, Cate Blanchett, Joseph Gordon-Levitt y otros 700 creadores y escritores se han unido a una campaña contra el uso de la Inteligencia Artificial en el sector. En esta campaña alegan que “robar nuestro trabajo no es innovación. No es progreso. Es robo, simple y llanamente”.

Los más 700 creadores que se unieron a la campaña están contra de las empresas tecnológicas que explotan obras protegidas por derechos de autor sin permiso. Esta no es la primera vez que Johansson se manifiesta sobre la IA, pues en febrero del año pasado pidió a Estados Unidos regularla IA, esta petición la hizo luego de se difundiera un video falso en la que se veía a ella criticando a Kanye West.

Además, la actriz de 41 años inición acciones legales en noviembre de 2023 contra una aplicación de IA que usó su imagen sin permiso. En 2024, también condenó a OpenAI por usar su voz como inspiración para un chatbot GPT-4o llamado Sky.

Con esta nueva campaña, estrellas de alto perfil como Johansson, Blanchett y Gordon-Levitt quieren proteger el cine, la televisión, la música, la publicación y los medios digitales.

En la declaración de la campaña dice: “La comunidad creativa de Estados Unidos es la envidia del mundo. Pero en lugar de respetar y proteger este valioso activo, algunas de las mayores empresas tecnológicas, muchas de ellas respaldadas por capital privado y otros financiadores, están utilizando el trabajo de los creadores estadounidenses para construir plataformas de IA sin tener en cuenta la ley de derechos de autor”.

Parece ser que lo que buscan no es eliminar de la industria la IA, sino llegar a acuerdos que respeten al sector creativo de Estados Unidos, pues consideran que es posible que esta tecnología avance sin dejar de respetar los derechos de los creadores.

Sigue leyendo:

• El regreso de ‘The Exorcist’ con Scarlett Johansson ya tiene fecha de estreno

• Usan voces de Scarlett Johansson y Adam Driver para ahuyentar lobos en Estados Unidos

• Scarlett Johansson recibe ovación en Cannes en su debut como directora